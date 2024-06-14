"Шахеды" перегруппировываются в воздухе, ракеты разворачиваются, – Евлаш о коварной тактике россиян
Россияне регулярно меняют тактику обстрелов Украины. В Воздушных силах рассказали, в чем заключается нынешний российский подход к атакам, в частности, и во время последней в ночь на 14 июня.
Прежде всего российская армия использует тактику комбинированных ударов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш, передает 24 Канал.
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Каждая российская атака уникальна
Евлаш рассказал, что Россия в последнее время запускает с разных направлений свои беспилотные летательные аппараты в сочетании с ракетами различных типов.
Они могут добавлять разного типа боевую часть и увеличивать или уменьшать ее в зависимости от поставленной задачи,
– говорит представитель Воздушных сил Украины.
Во время атаки ночью 14 июня в ВС заметили, как группы "Шахедов" объединялись между собой.
"Мы видели, как 3 группы "Шахедов" объединялись в 2, затем прекращали свое существование, то есть это перегруппировка и изменение направления движения", – комментирует Евлаш последний обстрел.
Также он рассказал о последней атаке крылатыми ракетами. Они долетели до Запада Украины, в частности, в Коломыю, а потом развернулись и полетели в направлении Староконстантинова. Так россияне применяют "приемы с изменением высот" и это происходит часто.
Каждая атака по-своему уникальна,
– заключает Евлаш.
Что известно о последней атаке России по Украине
- В ночь на 14 июня россияне сначала запустили по Украине дроны-камикадзе. В частности, около полуночи взрывы раздавались в Харькове и Запорожье. Впоследствии в воздух взлетели 5 российских бортов ТУ-95МС из Оленегорска и еще 4 борта ТУ-22М3 из Тамбова. Из-за этого в 3 ночи была объявлена тревога по всей Украине. Первые крылатые ракеты вошли в наше пространство через Сумскую область. Основной целью был Староконстантинов.
- Вторая волна атаки была осуществлена около 6 утра. Россия запускала "Кинжалы" с МиГ-31К. На этот раз взрывы раздавались снова в Хмельницкой области, а также в Киевской области.
- В целом российская армия ночью запустила 31 средство воздушного нападения: 1 аэробаллистическую ракету, 3 баллистические и 10 крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА. Украинской ПВО удалось сбить 24 цели, среди которых 7 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА. В частности, 5 "Шахедов" уничтожили в Каменском и по одному в Днепровском, Синельниковском и Криворожском районах Днепропетровщины.
- Тем временем Польша и союзники поднимали в воздушное пространство свои самолеты во время атаки по Украине. Польские военные отметили, что "это еще одна очень напряженная ночь" для их системы ПВО.