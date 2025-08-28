Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что противник активно пытается бить по двум типам объектов.

Смотрите также Летели обманки, "Шахеды", ракеты: последствия массированного удара в Киеве фиксируют на более чем 20 локациях

Среди приоритетных целей – прифронтовые территории

Среди главных целей для атак российская армия пока определила следующие: объекты гражданской инфраструктуры, в частности нефтегазовой отрасли; прифронтовые населенные пункты. По словам военнослужащего, Россия увеличила частоту ударов именно по этим местам.

Россияне выискивают места дислокации военных в разных точках и сейчас концентрируют свое внимание там,

– озвучил Мусиенко.

При этом, как заметил военнослужащий, враг пытается дотянуться баллистикой как можно дальше вглубь украинской территории. Он не исключает, что со временем оккупанты могут снова изменить тактику по определению приоритетных целей для атак и пробовать бить по гражданской инфраструктуре в тылу.

Такие вызовы существуют. Мы понимаем, что враг накапливает запасы оружия, а значит у него есть определенный потенциал для того, чтобы его применять,

– подчеркнул Мусиенко.

Однако украинские Силы обороны работают над выявлением мест концентрации дронов, в том числе готовых к запуску, и пытаются их поражать.

К сведению, на днях украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, тем самым стремится сорвать подготовку к зимнему периоду.

Как Россия атаковала 28 августа: