Про це в етері 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що противник активно намагається бити по двох типах об'єктів.

Серед пріоритетних цілей – прифронтові території

Серед головних цілей для атак російська армія наразі визначила такі: об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема нафтогазової галузі; прифронтові населені пункти. Зі слів військовослужбовця, Росія збільшила частоту ударів саме по цих місцях.

Росіяни вишукують місця дислокації військових в різних точках і наразі концентрують свою увагу там,

– озвучив Мусієнко.

При цьому, як зауважив військовослужбовець, ворог намагається дотягнутися балістикою якомога далі вглиб української території. Він не виключає, що з часом окупанти можуть знову змінити тактику щодо визначення пріоритетних цілей для атак та пробувати бити по цивільній інфраструктурі в тилу.

Такі виклики існують. Ми розуміємо, що ворог накопичує запаси зброї, а значить в нього є певний потенціал для того, щоб її застосовувати,

– наголосив Мусієнко.

Однак українські Сили оборони працюють над виявленням місць концентрації дронів, в тому числі готових до запуску, та намагаються їх уражати.

До відома! Днями український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія б'є по енергетичній інфраструктурі України, тим самим прагне зірвати підготовку до зимового періоду.

Як Росія атакувала 28 серпня: