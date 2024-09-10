Больше штурмов и обстрелов: россияне внезапно активизировались в зоне ОСГВ "Таврия"

Россия увеличила военную активность на Юге Украины. Собственно, речь идет об усилении штурмов и обстрелов в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Об этом рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий 10 сентября в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Враг активизировался на Юге

Как констатировал спикер, больше всего захватчики давят на позиции украинских защитников на левобережье Днепра в Херсонской области.

Растет интенсивность боевых действий и что касается наших позиций – россияне больше всего давят именно на Херсонщине, и наибольшее количество боевых столкновений со всей нашей операционной зоны приходится именно на Приднепровское направление, то есть на левобережье Днепра.

Лиховий добавил, что за сутки враг нанес более 330 ударов дронами-камикадзе, а это – больше всего за несколько месяцев. Большинство из соответствующих обстрелов пришлось на Херсонщину.

Также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов. Их за минувшие сутки было 312. И возросло также количество сбросов боеприпасов с беспилотников. Их было за вчера 224,

– добавил спикер.

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По словам представителя ОСГВ "Таврия", ранее россияне атаковали позиции ВСУ в районе выступления возле Работино на Запорожье, но сейчас пытаются продвинуться в сторону села Малые Щербаки. Оно расположено западнее, и это – территория, которая была деоккупирована во время контрнаступления Украины в 2023 году.