Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій 10 вересня в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.
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Ворог активізувався на Півдні
Як констатував спікер, найбільше загарбники тиснуть на позиції українських захисників на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.
Зростає інтенсивність бойових дій і що стосується наших позицій – росіяни найбільше тиснуть саме на Херсонщині, і найбільша кількість бойових зіткнень з усієї нашої операційної зони припадає саме на Придніпровський напрямок, тобто на лівобережжя Дніпра.
Лиховій додав, що за добу ворог завдав понад 330 ударів дронами-камікадзе, а це – найбільше за кілька місяців. Більшість із відповідних обстрілів припала на Херсонщину.
Також суттєво зросла кількість артилерійських обстрілів. Їх за минулу добу було 312. І зросла також кількість скидів боєприпасів із безпілотників. Їх було за вчора 224,
– додав речник.
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