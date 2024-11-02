Россия хочет сделать атаки "Шахедами" чуть ли не круглосуточными: как Украина будет им противодействовать

Россияне едва ли не каждую ночь массированно атакуют Украину дронами-камикадзе. Враг хочет сделать такие атаки чуть ли не круглосуточными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Он объяснил цель таких атак и добавил, что Украина ожидает новые средства для противодействия "Шахедам".

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Россия пытается сделать атаки "Шахедами" круглосуточными

Коваленко сообщил, что россияне пытаются вывести налеты "Шахедов" чуть ли не на круглосуточный формат. Подобное мнение он уже высказывал и раньше, ведь теперь беспилотники не только выполняют ударные функции, но и разведывательные.

По словам главы ЦПД, враг прибегает к таким действиям не только для экономии ракет. Постоянные атаки "Шахедами" также является попыткой постоянного психологического давления на население, с целью сломать мотивацию к сопротивлению.

Впрочем, Коваленко отметил, что новые способы сбивания "Шахедов" уже на подходе.

Украина подписала меморандум с бельгийским предприятием

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин утром 2 ноября сообщил, что Украина и Бельгия подписали меморандум о сотрудничестве. Так, THALES Belgium и украинское оборонное предприятие будут совместно производить ракеты для противодействия вражеским БПЛА.

Сметанин выразил надежду, что в дальнейшем это сотрудничество будет расширяться до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

Это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов,

– подчеркнул Сметанин.