Украина ищет решение для сбивания "Шахедов" с помощью FPV-дронов, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что наше государство ищет решение для сбивания российских "Шахедов". Это может происходить даже с помощью FPV-дронов

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины в Верховной Раде по случаю представления Плана стойкости.

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Что сказал Зеленский о поисках решений для сбивания "Шахедов"

Владимир Зеленский отметил, что Украина наращивает все, что касается наших дронов.

"В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Я хочу поблагодарить все наши компании государственные и частные", – сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что, так же как и в этом году, в следующем году наше государство полностью выполнит цели по производству и поставке всех других типов дронов.

Наши воины уже обеспечивают сбивание российских разведывательных дронов с помощью наших FPV-дронов и тому подобное. Продолжаем искать решение для сбивания "Шахедов", с помощью FPV,

– пояснил украинский лидер.

К слову, российская армия в ночь на 19 ноября снова атаковала Украину с помощью "Шахедов". Наши защитники неба сбили 51 вражеский беспилотник, еще 30 были локально потеряны.