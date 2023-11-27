Десятки секунд, чтобы попасть в "Шахед", – Игнат раскрыл детали работы мобильных огневых групп
Источник:"Радио Свобода"
Во время массированной атаки "Шахедов" 25 ноября почти 40% дронов уничтожили мобильные огневые группы. У бойцов так называемых "мобилок" есть считанные секунды на то, чтобы обезвредить беспилотник.
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в Украине создаются новые подразделения мобильных огневых групп. Он также объяснил, как работают "мобилки".
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Без мобильных огневых групп было бы очень сложно
В частности, мобильную огневую группу следует обеспечить автотранспортом высокой проходимости. Дело в том, что "мобилка" оперативно направляется на маршрут "Шахеда", который во время атаки может маневрировать и изменять направление.
При этом радиус действия мобильной огневой группы ограничен. Так, ПЗРК способен уничтожать воздушные цели на расстоянии до 4 км, а пулемет эффективен в радиусе 1 – 2 км.
Следовательно, как сказал Игнат, от мобильности огневой группы зависит и результат работы.
Мобильные огневые группы вооружены "зенитками", крупнокалиберными пулеметами, тепловизионным оборудованием, приборами ночного видения, прожекторами и лазерными указками.
Также спикер рассказал, что группа состоит из нескольких человек: водителя, оператора ПЗРК, стрелка "зенитки" и крупнокалиберного пулемета.
Эти все люди одновременно отрабатывают по "Шахеду". У них очень мало времени… Десятки секунд, чтобы попасть в "Шахед", двигающийся по их маршруту,
– сказал Игнат.
По его словам, результат достигается благодаря опыту и желанию людей, а также вооружению.
Спикер подчеркнул, что без мобильных огневых групп было бы тяжело. Он пояснил, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль, помогая экономить дефицитные и жизненно важные для Украины зенитные управляемые ракеты.
Этими ракетами, добавил Игнат, украинские военные должны сдерживать российскую авиацию.
Почему "Шахеды" долетают до Киева и Львова
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат неоднократно объяснял, что прикрыть всю территорию Украины от атак России сложно из-за большой площади нашего государства.
- Также Украине не хватает средств ПВО, невзирая на мощную помощь со стороны партнеров. Пока защита сосредоточена вокруг городов, объектов инфраструктуры, на направлениях, которые Украине нужно защитить.
- Поэтому россияне направляют свои средства воздушного нападения между прикрытыми зонами.
- Кроме того, россияне уже несколько раз меняли тактику во время атак "Шахедами". Сначала оккупанты применяли дроны одиночно днем, затем наносили удары группами, после чего решили совершать точечные удары.
- Пока, как сказал Юрий Игнат, россияне атакуют беспилотниками фактически вразброс.