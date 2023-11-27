Десятки секунд, чтобы попасть в "Шахед", – Игнат раскрыл детали работы мобильных огневых групп

Во время массированной атаки "Шахедов" 25 ноября почти 40% дронов уничтожили мобильные огневые группы. У бойцов так называемых "мобилок" есть считанные секунды на то, чтобы обезвредить беспилотник.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в Украине создаются новые подразделения мобильных огневых групп. Он также объяснил, как работают "мобилки".

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Без мобильных огневых групп было бы очень сложно

В частности, мобильную огневую группу следует обеспечить автотранспортом высокой проходимости. Дело в том, что "мобилка" оперативно направляется на маршрут "Шахеда", который во время атаки может маневрировать и изменять направление.

При этом радиус действия мобильной огневой группы ограничен. Так, ПЗРК способен уничтожать воздушные цели на расстоянии до 4 км, а пулемет эффективен в радиусе 1 – 2 км.

Следовательно, как сказал Игнат, от мобильности огневой группы зависит и результат работы.

Мобильные огневые группы вооружены "зенитками", крупнокалиберными пулеметами, тепловизионным оборудованием, приборами ночного видения, прожекторами и лазерными указками.

Также спикер рассказал, что группа состоит из нескольких человек: водителя, оператора ПЗРК, стрелка "зенитки" и крупнокалиберного пулемета.

Эти все люди одновременно отрабатывают по "Шахеду". У них очень мало времени… Десятки секунд, чтобы попасть в "Шахед", двигающийся по их маршруту,

– сказал Игнат.

По его словам, результат достигается благодаря опыту и желанию людей, а также вооружению.

Спикер подчеркнул, что без мобильных огневых групп было бы тяжело. Он пояснил, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль, помогая экономить дефицитные и жизненно важные для Украины зенитные управляемые ракеты.

Этими ракетами, добавил Игнат, украинские военные должны сдерживать российскую авиацию.

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