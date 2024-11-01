Россия обстреливает украинские позиции слезоточивым газом: жуткие кадры с "нуля"

Российские войска обстреливают позиции Сил обороны Украины новым способом. Они применяют слезоточивый газ.

Об этом рассказал военный ВСУ, сообщает 24 Канал. Так россияне пытаются убрать украинские позиции.

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Отмечается, что бойцы "Интернационального Легиона" в районе Кременной зафиксировали этот момент, когда враг применил боеприпасы с газом, вызывающим слезы.

Россияне применяют слезоточивый газ по ВСУ: смотрите видео

По информации военного журналиста Андрея Цаплиенко, такие обстрелы имеют целью заставить наших защитников покинуть укрытие. Это делает их уязвимыми для дальнейших артиллерийских атак, которые противник сразу же направляет на открытые позиции.

К слову, российское командование отправляет раненых бойцов на изнурительные атаки на Кураховском направлении, чтобы поддерживать темп наступления.

К тому же военнослужащие 810-й бригады морской пехоты в Севастополе платят взятки, чтобы избежать отправки в Курскую область из-за больших потерь и низкого морального состояния.