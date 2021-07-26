США обещают помогать Афганистану, пока "талибы" не отступят
Источник:Le Figaro
Соединенные Штаты уже завершают процесс вывода своих войск из Афганистана. Но одновременно обещают помогать демократической власти в борьбе с "Талибаном" с помощью авиаударов.
Обещание о помощи правительству Афганистана дал руководитель центрального командования армии США генерал Кеннет Маккензи.
К слову США нанесли авиаудары в Афганистане из-за наступления "талибов"
Он подчеркнул, что помощь афганской армии понадобится, если "талибы" будут продолжать наступление. Тогда США продолжат наносить удары с воздуха.
В последние дни Соединенные Штаты активизировали свои авиаудары в поддержку афганских сил, и мы готовы продолжить этот высокий уровень поддержки в ближайшие дни, если талибы продолжат свои атаки,
– отметил генерал Маккензи.
Он заявил, что правительство Афганистана в ближайшие дни ждут суровые испытания, но "Талибан" ошибается – его победа не является неизбежной.
Коротко о ситуации в Афганистане
- Еще в 2020 году в результате переговоров США и "Талибан" договорились о выводе американских войск из Афганистана. Процесс должен завершиться уже в августе 2021 года.
- Между тем "талибы" начали брать все новые и новые территории Афганистана под собственный контроль. В то же время они прибегают к различным зверств, вроде казни военных, которые уже сдались.
- Между тем в Европе на фоне обострения ситуации ухудшается кризис беженцев. В частности на себе почувствовала это и Украина.