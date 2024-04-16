США помогают Израилю сбивать ракеты, а Украина отбивается сама, – WSJ

Аналитики пишут: в Украине существует недовольство, учитывая тот факт, что эффективную защиту Израиля от ракетных атак обеспечивают США и союзники. А наше государство пока само отражает российские обстрелы.

Президент Зеленский выражал разочарование из-за быстрой реакции США на защиту Израиля от иранской атаки, подчеркивая ограниченности западной поддержки Киева. Эксперты констатируют: украинские города уже более двух лет подвергаются обстрелам российскими ракетами и дронами, подобными тем, что Иран использовал против Израиля.

Смотрите также Путь диктатора на крови и костях․ Как Путин получил власть и стал олицетворением современной России

Несправедливость, о которой не говорят

Глава нашего государства заявил, что действия союзников Израиля показали миру, насколько эффективным может быть единство в защите от террора. По его словам, террор должен проиграть везде и полностью, а не "где-то больше, а где-то меньше".

Теперь весь мир увидел, как действует единство союзников Израиля на небе и в соседних странах, и как эффективно это может быть в защите от террора,

– сказал Зеленский.

Украинцы уже месяцами просят о большей защите против российских атак, которые усилились, тогда как важная помощь от США застряла в Конгрессе. Западные и арабские партнеры Вашингтона сбили:

почти все 170 дронов;

около 120 баллистических ракет;

примерно 30 крылатых ракет.

Эти цели выпустил Иран в ночь на 14 апреля. И прежде чем они достигли воздушного пространства Израиля, США и союзники их успешно ликвидировали.

США и союзники НАТО еще в начале вторжения отвергли призывы Украины о создании бесполетной зоны, учитывая логистические вызовы и риск прямого конфликта с российскими войсками. Страх "эскалации" также сдерживал Запад от поставок Украине другого вооружения, которое Киев считает необходимым для борьбы с большим соседом. В частности, речь идет о ракетах дальнего действия.

По словам аналитиков The Wall Street Journal, задержки в помощи от США предоставили России уверенности. Сейчас оккупанты отвоевывают территории у истощенных украинских войск на Востоке страны.

Смотрите также Дорогой и неидеальный: что такое "Железный купол", почему не спас Израиль и подходит ли Украине

Кроме того, Вашингтон критиковал Украину за использование дронов собственного производства для ударов глубоко в российской территории. И делал это вместо того, чтобы помочь Украине создать такую сеть ПВО, как у Израиля.

Справедливости ради следует сказать, что Запад предоставил нашему государству разнообразное оборудование, которое в течение многих месяцев сдерживало российские атаки. Однако украинская ПВО истощилась из-за интенсивной кампании российских ударов по электростанциям и другой гражданской инфраструктуре.

Мэр второго по величине города Украины, Харькова, на который пришелся основной груз последних обстрелов, сказал, что он может только желать защиты, как в Израиле,

– пишут в WSJ.

Смотрите также Контролируемая война: во что перерастет эскалация между Израилем и Ираном и как это повлияет на Украину

Уже после выхода статьи The Wall Street Journal Зеленский в интервью для PBS заявил, что именно из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО российским захватчикам 11 апреля удалось уничтожить Трилискую ТЭС. Среди прочего, он вспомнил, что Израиль, как и Украина, не является страной НАТО.