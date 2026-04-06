Российские войска оказались перед сложным выбором из-за контратак Украины, – ISW
- Украинские контратаки заставили российские войска перебрасывать силы на Александровское и Гуляйпольское направления, ослабляя свои позиции в Донецкой области.
- Российское командование должно решить, или отражать украинские контратаки на юге, или сохранять резервы для наступления на "пояс крепостей" в Донецкой области.
Во время весенне-летней кампании Россия хотела наступать на "пояс крепостей" в Донецкой области. Впрочем, украинские контратаки на Юге испортили планы врага.
Активные действия Сил обороны на Гуляйпольском и Александровском направлениях "испортили погоду" для россиян в Донецкой области. Об этом пишет Институт изучения войны.
Смотрите также Результаты действительно впечатляют: Андрющенко приоткрыл последние успехи ВСУ на фронте
Как Силы обороны сорвали замысел оккупантов на фронте?
Украинские контратаки заставили врага перебросить из района Доброполья и Покровска на Александровское и Гуляйпольское направления значительные силы
- 120-й дивизии морской пехоты;
- 40-й бригады морской пехоты,
- 55-й дивизии морской пехоты;
- подразделения 68-го армейского корпуса;
По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, большие потери российских войск во время боев за Покровск и в районе Доброполья заставили группировку "Центр" снизить интенсивность действий.
Теперь дополнительная переброска сил еще больше ослабляет российские позиции на этом направлении.
Российское командование оказалось перед непростым выбором. Оно должно решить, или отражать украинские контратаки на южных направлениях или перебрасывать резервы для наступления "пояса крепостей" в Донецкой области.
Какова ситуация на фронте?
Силы обороны отвоевали значительную часть территорий в Днепропетровской области, но села Малиевка и Запорожское остаются оккупированными. Российские войска усилили давление в районе сел Александроград и Искра (Андреевка-Клевцово) в Донецкой области, пытаясь продвинуться к административной границе с Днепропетровщиной.
Ситуация на фронте для Украины сейчас лучшая за последние 10 месяцев. Об этом заявил Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской и британской разведок.
Впервые за 2,5 года Россия не имела территориальных достижений за месяц. Речь идет о марте 2026 года. Замедлению вражеского продвижения способствовали украинские контрнаступательные действия и ограничения доступа оккупантов к Starlink и Telegram.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что в апреле Россия может усилить наступления, чтобы показать "результаты" до 9 мая. По его словам, основное давление ожидается на Покровском направлении, где враг пытается продвигаться в сторону Покровска, Мирнограда и Доброполья. Также россияне могут активизироваться под Константиновкой и на Лиманском направлении, пытаясь создать информационные "победы" для Кремля. Свитан подытожил, что апрель будет тяжелым месяцем из-за усиления российского давления, после чего возможна оперативная пауза перед летней кампанией.
Офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш рассказал, что украинские контратаки сорвали планы россиян в марте, но враг готовится к более активным штурмам с улучшением погоды. По его словам, россияне продолжают атаки на Покровском, Мирноградском, Славянско-Краматорском и Запорожском направлениях, используя малые штурмовые группы, мотоциклы и дроны.