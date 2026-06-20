"Больше нет никаких правил": Медведев разгневался из-за атак ВСУ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил Украине. Он заявил, что "никаких правил в отношении Киева больше нет".

Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

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Как Медведев угрожает Киеву?

Заявление Медведева прозвучало на фоне усиления украинских атак. По словам политика, никаких ограничений на удары по Украине "больше не будет".

В связи с ростом числа ударов по российским городам пришло время открыто признать отсутствие каких-либо ограничений в отношении Киева,

– заявил Медведев.

Медведев цинично добавил, что для России единственная граница, которую нельзя переступать, — это умышленное убийство мирных жителей. По его словам, все остальные методы ведения войны допустимы.

Также он заявил, что Гаагские конвенции о правилах ведения войны якобы "утратили свою актуальность". Это прозвучало на фоне сообщений о возможном создании в Нидерландах лагерей для российских военнопленных.

Россия продолжает убивать украинцев и уничтожать мирные города и села

Вечером 19 июня российские войска нанесли удар по Запорожью. Вражеский беспилотник атаковал здание логистического оператора. В результате вражеской атаки пострадали как минимум 10 человек, в том числе сотрудник полиции.

Утром 19 июня российские оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибла 8-летняя девочка, ещё одна женщина получила ранения и была госпитализирована.

В результате российского удара вечером 16 июня произошел пожар в жилом доме и торговом центре в Запорожье. В результате атаки ранения получили 7 человек, а 1 человек погиб.