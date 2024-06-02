Движение "Атеш" анонсировало новые массированные удары по россиянам в Крыму
Источник:"Атеш"
Партизанское движение "Атеш" анонсировало новые атаки на временно оккупированный Крым. Они отметили, что для россиян начинается новый "сезон хлопка".
В "Атеш" сообщили, что ожидается массовое уничтожение рашистов в Крыму. Там также добавили, что в ближайшее время мы увидим значительно большие события.
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Нужно уничтожить российские объекты
Движение "Атеш" не только наблюдает успешные удары по оккупантам, но и активно участвует в этом. В частности, агенты движения "Атеш" сообщили, что по состоянию на 24 мая 00:03 в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов в военной части 28735. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.
Единственный способ освободить Крым – уничтожить российские военные объекты,
– говорится в сообщении.
В Крыму действительно в последнее время неспокойно. Там часто сообщают о взрывах.
В Крыму 25 мая была воздушная тревога
- В Севастополе вечером 25 мая объявили воздушную тревогу. Россияне также перекрыли Крымский мост. Известно, что в Севастополе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.
- Кроме этого, сообщают о выходах ракет в сторону оккупированного полуострова. Также отметили о необходимости быть готовыми к налету беспилотников. Очевидно, "ничего не происходит".
- Впоследствии россияне также сообщили о работе сил противовоздушной обороны в районе Евпатории и Черноморска.