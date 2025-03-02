Прямо под носом у патруля: "Атеш" уничтожил вражеский транспорт в Московской области

Партизанское движение "Атеш" провело успешную диверсию на территории воинской части в Московской области. Под носом оккупантов агенты уничтожили военный транспорт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш". Агенты в сети также поделились кадрами успешной работы.

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Война приходит в российский тыл

На территории одной из воинских частей Московской области агент партизанского движения "Атеш" провел успешную диверсию. Так, он проник на территорию объекта и под носом у военного патруля уничтожил транспорт российских оккупантов. После операции агент "Атеш" успешно сбежал.

Агент поджег военный транспорт: смотрите видео

После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих военнослужащих. Теперь они знают кто это сделал и, пользуясь случаем, мы передаем им привет,

– добавили в "Атеш".

Российская техника горит в воинской части / Фото "Атеш"

Партизаны добавили, что сейчас российское командование пытается замять инцидент, но такие случаи повторяются все чаще. Агенты "Атеш" заметили, что война приходит в российский тыл, и ни одна охрана не сможет помешать этому.

Кроме того, как заметили партизаны, блестящая работа одного из агентов агента снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу.

Горит транспорт в воинской части: смотрите видео

Агенты "Атеш" передали привет оккупантам: смотрите видео

Недавно агенты "Атеш" также провели диверсию возле военного аэродрома в Шагол в Челябинске. Тогда партизаны уничтожили машину одного из офицеров захватнической армии.