Прямо под носом у патруля: "Атеш" уничтожил вражеский транспорт в Московской области
Партизанское движение "Атеш" провело успешную диверсию на территории воинской части в Московской области. Под носом оккупантов агенты уничтожили военный транспорт.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш". Агенты в сети также поделились кадрами успешной работы.
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Война приходит в российский тыл
На территории одной из воинских частей Московской области агент партизанского движения "Атеш" провел успешную диверсию. Так, он проник на территорию объекта и под носом у военного патруля уничтожил транспорт российских оккупантов. После операции агент "Атеш" успешно сбежал.
Агент поджег военный транспорт: смотрите видео
После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих военнослужащих. Теперь они знают кто это сделал и, пользуясь случаем, мы передаем им привет,
– добавили в "Атеш".
Российская техника горит в воинской части / Фото "Атеш"
Партизаны добавили, что сейчас российское командование пытается замять инцидент, но такие случаи повторяются все чаще. Агенты "Атеш" заметили, что война приходит в российский тыл, и ни одна охрана не сможет помешать этому.
Кроме того, как заметили партизаны, блестящая работа одного из агентов агента снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу.
Горит транспорт в воинской части: смотрите видео
Агенты "Атеш" передали привет оккупантам: смотрите видео
Недавно агенты "Атеш" также провели диверсию возле военного аэродрома в Шагол в Челябинске. Тогда партизаны уничтожили машину одного из офицеров захватнической армии.