"Ожидаем неизвестные БПЛА": "Атеш" провел диверсию возле Смоленска и ослабил систему ПВО России

Партизаны "Атеш" продолжают работать не только на временно оккупированной территории Украины, но и в тылу врага. Представители движения сопротивления поделились результатами своей работы возле Смоленска, что в России.

Партизаны ослабили систему российской противовоздушной обороны в регионе. И теперь враг имеет серьезные проблемы с прикрытием собственного неба возле Смоленска.

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"Атеш" ослабил систему российской ПВО возле Смоленска

Представители движения сопротивления отметили, что их агент провел диверсию и уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи в населенном пункте Станички возле Смоленска.

В результате повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, которые были размещены на этой вышке,

– рассказали в "Атеше".



Где располагалась вышка возле Смоленска / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Партизаны также показали видео, как происходила эта диверсия. На кадрах можно увидеть, как сначала эту вышку залили горючей жидкостью, а впоследствии этот шкаф мощно пылал.

"Атеш" показал, как совершал диверсию возле Смоленска / Видео с телеграм-канала "Атеш"

В движении сопротивления отметили, что в результате диверсии возможны нарушения устойчивости системы военного управления регионе.

"Заметно ослабнет система ПВО россиян в регионе, что позволит более эффективно наносить удары по военным объектам Московского военного округа. Ждем неизвестные БПЛА в области", – говорится в заметке партизан.

Результаты работы по системе ПВО россиян возле Смоленска / Видео с телеграм-канала "Атеш"

"Атеш" обнаружил недостаток ПВО в Рязани

Партизаны из движения "Атеш" в апреле обнаружили, что в Рязани почти не осталось систем противовоздушной обороны. Все из-за того, что большинство комплексов ушло на защиту аннексированного Россией Крыма.

Партизанское движение отметило, что военное руководство области понимает, что без средств ПВО они беззащитны. Поэтому те ищут возможности по обеспечению защиты воинских частей в Рязанской области.

В "Атеше" отметили, что переброска ПВО из Рязани в Крым демонстрирует, что кремлевскому руководству важнее продолжать кровавую войну чем защищать свои регионы.

В "Атеше" отметили, что все желающие стать частью партизанского движения в России, должны написать координатору в телеграме: @ Wladimir_atesh_ua