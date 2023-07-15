Уничтожены 6 оккупантов и 2 грузовика: "Атеш" отчитался об успехах на Херсонщине

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что они уничтожили шесть российских военных и два грузовика в селе Большие Копани Херсонской области. Также партизаны знают, где 61 вражеская бригада Херсонской области разместила радиоэлектронную разведку.

Партизаны заверили, что шесть россиян в Херсонской области взорвал их агент. Кроме того, в 61-й отдельной бригаде морской пехоты также есть агент "Атеш".

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"Атеш" минуснул врага на Херсонщине

14 июля 2023 года в 12:00 агент движения "Атеш" устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Великие Копани на Херсонщине… В результате подрыва 6 военных вооруженных сил России были уничтожены, 2 грузовика, которые их перевозили, повреждены,

– заверили партизаны.

Они уточнили, что стоянка находилась напротив нерабочей заправки "Укрнафта" по улице Ленина 34.



Партизаны из "Атеша" ликвидировали врагов на Херсонщине

Партизаны пообещали, что они будут продолжать уничтожать врага, пока последний российский захватчик не покинет Украину.

Партизаны показали данные о размещении вражеского РЭР

Партизаны написали, что их агент в составе 61-й отдельной бригады морской пехоты врага сообщил, что к их бригаде приставили подразделение радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить сигналы украинских беспилотников.

Располагаются они в 3 километрах к востоку от села Алексеевка Генического района Херсонской области. У нас уже был опыт успешного уничтожения средств РЭР/РЭБ противника. Поэтому им следует задуматься,

– предупредили в "Атеше".



Где на Херсонщине россияне разместили РЭР

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