"Атеш" нашел очень важный для оккупантов склад в Крыму: там высокая активность военных
Источник:"Атеш"
Агенты партизанского движения "Атеш" нашли и поделились координатами склада оккупантов в поселке Октябрьское. Там они хранят горюче-смазочные материалы.
Координаты военного объекта уже получили соответствующие лица. Ни одна незаконная застройка захватчиков на оккупированных территориях не останется незамеченной.
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Разоблачена точка оккупантов
Агенты движения сопротивления "Атеш" нашли важный для россиян склад горюче-смазочных материалов в поселке Октябрьское в оккупированном Крыму. На территории самого военного объекта и поселка зафиксирована высокая активность техники оккупантов.
Агенты "Атеш" продолжают находить военные объекты оккупантов в Крыму и успешно передавать собранную информацию Силам Обороны Украины,
– сообщили партизаны.
Координаты горюче-смазочного склада следующие: 45.287290, 34.126670
Партизаны побывали в поселке, где базируются оккупанты: смотрите видео
Деятельность агентов движения "Атеш": новости
- Около недели назад агенты движения сопротивления пробрались на новый ракетный завод в Москве. На предприятии россияне планируют производить ракеты, а также уже запустили производство ударных беспилотников. Подходящую информацию используют для уничтожения объекта.
- Партизанское движение "Атеш" 8 ноября сообщило, что обнаружил очередную партию российской техники во временно оккупированной Евпатории. Там заметили машину РЭМ-КЛ, которая предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям и эвакуации армейской автомобильной техники.
- Перед обнаружением завода в Москве, партизаны посетили территорию нового завода по производству ракет в Челябинске. Там строятся новые магазины и набирается новый персонал. Пока численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек.