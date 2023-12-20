Была одна ошибка: партизаны "Атеш" зашли на Тульский оружейный завод

Украинские партизаны активно действуют не только на временно оккупированных территориях Украины, но и во вражеском тылу. В частности, представители партизанского движения "Атеш" ведут разведку на оружейном заводе в Туле.

Тульский оружейный завод – одно из самых известных предприятий всей России. Уничтожение таких объектов будет очень важно для Украины. Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, какую ошибку допустили партизаны.

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Детали операции "Атеш"

Тульский оружейный завод – старейшее российское предприятие оборонной индустрии. Он входит в состав холдинговой компании НПО "Высокоточные комплексы" государственной компании "Ростех".

На этом заводе производится оружие и боеприпасы, которые используются в войне против Украины. Оружейный завод также выпускает охотничье и спортивное стрелковое оружие для гражданского рынка.

Силы сопротивления опубликовали точные координаты предприятия российского военно-промышленного комплекса – 54.197645011843, 37.62090136330. Известно, что Тульский оружейный завод расположен в 170 километрах к югу от Москвы.

Из соображений безопасности мы не можем продемонстрировать фото изнутри завода, но есть что показать,

– отметили партизаны.

Агенты движения "Атеш" поставили себе задачу разведать все возможные детали на этом объекте оборонного производства, а также получить технические документы.

Тульский оружейный завод / Фото: "Атеш"

Ошибка партизан

По мнению экс-сотрудника СБУ, когда происходят подобные вещи, то лучше молчать. Ведь таким образом партизаны подвергают себя опасности.

Зашли, получили информацию и передайте ее украинским спецслужбам. Россияне ничего с этим поделать не смогут, но зачем себя подставлять. Так неправильно делать,

– сказал Ступак.

По его словам, работа спецслужб – это как любовь, не нужно выставлять на показ, нужно держать в тайне.

"Хочу верить, что это сработает, и информация пригодится, но мы понимаем, что там большое количество зданий. Не все они работают по назначению, но часть работает над изготовлением оружия", – добавил экс-сотрудник СБУ.

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