"АТО – это курорт для мальчиков": Аваков призвал гнать Арестовича с ОПУ за возмутительное видео
Источник:фейсбук Арсена Авакова
Арсен Аваков опубликовал видео Алексея Арестовича 4-летней давности. На нем спикер украинской делегации в ТКГ обесценил подвиги наших воинов. Он назвал АТО "курортом", на который едут мужчины, чтобы убежать от домашних обязанностей.
Экс-министр внутренних дел рассказал, что видео с Арестовичем ему отправил друг. Аваков призвал Офис Президента уволить чиновника, ведь тот бросает тень на президента.
К теме Не покажут Афганистан на карте, – Арестович "объяснил" свои слова о "необразованных украинцах"
Уважаемый Офис Президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение, перекрестите касатика, затем себя и пошлите этого персонажа как можно дальше. Не подставляйте страну и президента,
– подчеркнул Аваков.
Уходят от жен и детей в АТО, – Арестович
Советник Андрея Ермака заявил, что вокруг АТО есть "много мифов". В частности то, что "наши ребята там страдают и гибнут".
"АТО – великий курорт для мальчиков, большой лагерь для пионеров. Они вырываются от жен, детей и тещ. Жарят мясо и живут как украинские казаки – в степи. Там абсолютная свобода, мысли простые и ясные: в тебя стреляют – ты стреляешь. Ты герой", – заявил политик.
Он добавил, что не видел ни одного несчастного военного на Донбассе. Мол, все солдаты и офицеры наслаждаются происходящим.
Смотрите возмутительное видео Арестовича:
Предыдущие возмутительные высказывания советника ОПУ
- Арестович заявил, что беженцы из Афганистана образованнее чем "средний украинец". Затем он пояснил, что граждане Украины "не могут показать на карте мира Афганистан".
- Кстати, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал политику ехать "в Талибан", если там такие образованные люди.
- Кроме того, Арестович предложил переименовать украинский язык в русский, а Украину в Украину-Русь. Это, по мнению советника ОПУ, будет "ударом в самое сердце дракона", то есть России.
Полный текст публикации Арсена Авакова в Фейсбуке:
Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой гадости ролик Арестовича. Какого-то советника, члена, спикера и так далее...
Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем кто в них не нуждается, но в этом случае хочу посоветовать:
Уважаемый Офис Президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение, перекрестите касатика, потом себя и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента!
Фантазии Арестовича – от переименования Украины в Русь-Украину или сегодняшняя мразь об АТО и войне, как и многие другие жемчуга – это же на вас, господа, ляжет!
Думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета будут видеть в каждом доме участника АТО. Жаль, если их услышат в доме погибших бойцов.
Негодяй, говорящий со смехом о гибели наших воинов на войне.
Люди дадут оценку. Но может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу.
Уверен, что реакция лидеров страны, после просмотра этого видео, будет сразу. Потому что вы украинцы этого хотите. Не так ли?!