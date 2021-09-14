"АТО – это курорт для мальчиков": Аваков призвал гнать Арестовича с ОПУ за возмутительное видео

Арсен Аваков опубликовал видео Алексея Арестовича 4-летней давности. На нем спикер украинской делегации в ТКГ обесценил подвиги наших воинов. Он назвал АТО "курортом", на который едут мужчины, чтобы убежать от домашних обязанностей.

Экс-министр внутренних дел рассказал, что видео с Арестовичем ему отправил друг. Аваков призвал Офис Президента уволить чиновника, ведь тот бросает тень на президента.

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Уважаемый Офис Президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение, перекрестите касатика, затем себя и пошлите этого персонажа как можно дальше. Не подставляйте страну и президента,

– подчеркнул Аваков.

Уходят от жен и детей в АТО, – Арестович

Советник Андрея Ермака заявил, что вокруг АТО есть "много мифов". В частности то, что "наши ребята там страдают и гибнут".

"АТО – великий курорт для мальчиков, большой лагерь для пионеров. Они вырываются от жен, детей и тещ. Жарят мясо и живут как украинские казаки – в степи. Там абсолютная свобода, мысли простые и ясные: в тебя стреляют – ты стреляешь. Ты герой", – заявил политик.

Он добавил, что не видел ни одного несчастного военного на Донбассе. Мол, все солдаты и офицеры наслаждаются происходящим.

Смотрите возмутительное видео Арестовича:

Предыдущие возмутительные высказывания советника ОПУ

Полный текст публикации Арсена Авакова в Фейсбуке:

Мой товарищ, военный, матерясь, прислал мне этот редкой гадости ролик Арестовича. Какого-то советника, члена, спикера и так далее...

Я редко, особенно в последнее время, даю советы тем кто в них не нуждается, но в этом случае хочу посоветовать:

Уважаемый Офис Президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение, перекрестите касатика, потом себя и пошлите этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента!

Фантазии Арестовича – от переименования Украины в Русь-Украину или сегодняшняя мразь об АТО и войне, как и многие другие жемчуга – это же на вас, господа, ляжет!

Думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета будут видеть в каждом доме участника АТО. Жаль, если их услышат в доме погибших бойцов.

Негодяй, говорящий со смехом о гибели наших воинов на войне.

Люди дадут оценку. Но может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу.

Уверен, что реакция лидеров страны, после просмотра этого видео, будет сразу. Потому что вы украинцы этого хотите. Не так ли?!