Последствия самой масштабной атаки дронами: как выглядит Киев после удара
Источник:КГВА
Россия атаковала Украину рекордным количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Основной целью врага был Киев, в небе над которым сбили более 60 БПЛА.
Россия 25 ноября запустила по Украине рекордное количество "Шахедов". Большинство из них были направлены на столицу, и теперь мы можем видеть последствия обстрела.
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История повторяется
Работники ГСЧС, которые были на месте событий и ликвидировали последствия вражеской атаки, напомнили, что Россия нанесла такой масштабный удар в день памяти жертв Голодомора.
Этой ночью мы снова почувствовали и увидели, что такое Россия,
– говорится в сообщении.
Спасатели также показали фотографии последствий российской атаки. Одним из первых сообщений с деталями вражеского обстрела касалось пожара в Соломенском районе столицы. Его тушили специалисты.
В ГСЧС отметили, что сегодня украинцев продолжают уничтожать и забрасывать ракетами, дронами. Геноцид украинского народа продолжается. Убеждены, что мы должны поставить точку именно здесь и сейчас.
Мир должен объединиться и остановить нынешние преступления, чтобы наши дети в будущем не боролись за свою жизнь! – подчеркнули работники службы чрезвычайных ситуаций.
Последствия продолжают ликвидировать
Чрезвычайники приложили руки, чтобы устранить последствия вражеского обстрела. По состоянию на 11:00 25 ноября известно о пяти пострадавших в результате атаки. В Киевской городской военной администрации рассказали, что самым молодым пострадавшим является 11-летний ребенок. Самому старшему раненому 65 лет. Всем им была оказана медицинская помощь.
На месте пожара работали чрезвычайные работники / Фото ГСЧС
В Киеве есть разрушение в трех районах из-за падения обломков ударных БПЛА.
Они повредили второй этаж пятиэтажки. Спасатели работают над деблокировкой двух женщин, оказавшихся там под завалами. Также в Соломенском районе обломки упали на помещение детского сада, там было возгорание. В ГСЧС показали, как теперь выглядит садик.
Обломки дрона упали на крышу садика / Фото ГСЧС
Также в сеть попало видео с этим зданием. На нем видно, что разрушения значительны.
Последствия падения обломков на крышу садика: смотрите видео
Во многих домах взрывной волной выбило окна. Естественно, их можно поменять, но это дополнительные издержки. В объектив фотографа попала женщина, которая, по всей видимости, оценивает масштабы ущерба.
Во многих домах выбиты окна / Фото ГСЧС
В общем, повреждено много зданий. Разрушения разные: где-то пострадал балкон, а где-то более существенный ущерб. Люди сметают обломки выбитого стекла и устраняют самостоятельно последствия, которые еще не убрали работники специальных служб.
Последствия обстрела Киева: смотрите видео
Россия атаковала Украину 25 ноября
- В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину, в том числе Киев, рекордным количеством ударных дронов типа "Шахед". Враг решил накопить больше беспилотников для одновременного удара по столице, поэтому некоторое время группы БПЛА просто кружили над Украиной.
- Об этом рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Стоит отметить, что противовоздушная оборона этой ночью сбила почти все запущенные беспилотники. Речь идет о 71 из 75.
- Спикер подчеркнул, что ПВО ночью было сложно, однако все же она отработала по обеим группам запущенных БПЛА.