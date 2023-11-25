Последствия самой масштабной атаки дронами: как выглядит Киев после удара

Россия атаковала Украину рекордным количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Основной целью врага был Киев, в небе над которым сбили более 60 БПЛА.

Россия 25 ноября запустила по Украине рекордное количество "Шахедов". Большинство из них были направлены на столицу, и теперь мы можем видеть последствия обстрела.

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История повторяется

Работники ГСЧС, которые были на месте событий и ликвидировали последствия вражеской атаки, напомнили, что Россия нанесла такой масштабный удар в день памяти жертв Голодомора.

Этой ночью мы снова почувствовали и увидели, что такое Россия,

– говорится в сообщении.

Спасатели также показали фотографии последствий российской атаки. Одним из первых сообщений с деталями вражеского обстрела касалось пожара в Соломенском районе столицы. Его тушили специалисты.



В Киеве был пожар / Фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что сегодня украинцев продолжают уничтожать и забрасывать ракетами, дронами. Геноцид украинского народа продолжается. Убеждены, что мы должны поставить точку именно здесь и сейчас.

Мир должен объединиться и остановить нынешние преступления, чтобы наши дети в будущем не боролись за свою жизнь! – подчеркнули работники службы чрезвычайных ситуаций.

Последствия продолжают ликвидировать

Чрезвычайники приложили руки, чтобы устранить последствия вражеского обстрела. По состоянию на 11:00 25 ноября известно о пяти пострадавших в результате атаки. В Киевской городской военной администрации рассказали, что самым молодым пострадавшим является 11-летний ребенок. Самому старшему раненому 65 лет. Всем им была оказана медицинская помощь.



На месте пожара работали чрезвычайные работники / Фото ГСЧС

В Киеве есть разрушение в трех районах из-за падения обломков ударных БПЛА.

Они повредили второй этаж пятиэтажки. Спасатели работают над деблокировкой двух женщин, оказавшихся там под завалами. Также в Соломенском районе обломки упали на помещение детского сада, там было возгорание. В ГСЧС показали, как теперь выглядит садик.



Обломки дрона упали на крышу садика / Фото ГСЧС

Также в сеть попало видео с этим зданием. На нем видно, что разрушения значительны.

Последствия падения обломков на крышу садика: смотрите видео

Во многих домах взрывной волной выбило окна. Естественно, их можно поменять, но это дополнительные издержки. В объектив фотографа попала женщина, которая, по всей видимости, оценивает масштабы ущерба.



Во многих домах выбиты окна / Фото ГСЧС

В общем, повреждено много зданий. Разрушения разные: где-то пострадал балкон, а где-то более существенный ущерб. Люди сметают обломки выбитого стекла и устраняют самостоятельно последствия, которые еще не убрали работники специальных служб.

Последствия обстрела Киева: смотрите видео

Россия атаковала Украину 25 ноября