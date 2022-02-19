Austrian Airlines вслед за Lufthansa приостанавливает полеты в Украину
Компания Austrian Airlines с 21 февраля полностью прекращает осуществлять рейсы в Киев и Одессу. Это продлится как минимум до конца февраля.
Причиной такого шага представители авиаперевозчика назвали напряженную безопасностную ситуацию, информируют российские СМИ. Ранее аналогичное решение приняли в немецкой компании Lufthansa.
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В Austrian Airlines проанализировали ситуацию с безопасностью полетов
Да, мы тоже останавливаем полеты в Киев и Одессу до конца текущего месяца,
– подчеркнули в Austrian Airlines.
В компании говорят, что анализировали ситуацию с безопасностью полетов. Окончательное решение приняли после предупреждения, которое выпустил МИД Австрии. В дипломатическом ведомстве посоветовали австрийцам воздержаться от поездок в Украину.
Ограничения формально будут действовать уже с 20 февраля, однако в этот день еще совершат несколько рейсов, чтобы пассажиры смогли вернуться домой.Обратите внимание! По предварительной информации, Austrian Airlines продолжит летать во Львов. Туда рейсы совершают трижды в неделю.
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Проблемы в авиапространстве Украины: последние новости
- Авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из города. Сейчас отменяют все рейсы с 21 по 28 февраля.
- Между тем после переговоров с лизингодателем, украинская авиакомпания SkyUp объявила, что продолжает работать в штатном режиме.
- Из-за прекращения страхования самолетов на украинской территории МАУ отправила 5 самолетов Boeing в Испанию.
- 14 февраля полеты над Украиной отменил норвежский перевозчик Norwegian.