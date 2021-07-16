Вместо отчета в Раде – шутки: Аваков нашел себе новую "работу" и сообщил об этом в фейсбуке

Накануне Верховная Рада проголосовала за увольнение Арсена Авакова с поста главы МИД. Он не явился в парламент и не предоставил традиционный для таких случаев отчет.

Впрочем, в своих соцсетях он сообщил, что "завершил свою работу в компании МВД Украины". И добавил новую графу в блоке "о себе" на фейсбуке.

Интересно Аваков решил уйти в отставку после личной встречи с Зеленским, – Гетманцев

Аваков – "гражданин Украины"

Отныне в его профиле написано, что он "работает в компании "Гражданин Украины". Отметим, что так обычно пользователи фейсбука сообщают о своем новом трудоустройстве.

Конечно, это выглядит как ироническое отношение к слухам о его отставке и вероятном месте нового трудоустройства.

Сообщение о работе "гражданина Украины" / Скриншот из РБК

Отчета в Раде не было

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что не видит лучшего кандидата на пост мэра Харькова, чем Арсен Аваков. Выборы главы Харькова должны состояться 31 октября.

На рассмотрение вопроса о своем увольнении Арсен Аваков решил не являться в Раду. Обычно в таких случаях министры перед голосованием депутатов рассказывают о своих достижениях и провалах. Однако устного отчета Аваков ни в Раде, ни в СМИ не предоставил.

Впрочем, стоит отметить: приблизительные тезисы, которые могли бы уместиться в отчет Авакова перед Радой, есть на его персональном сайте.



О достижениях Авакова говорится на его персональном сайте / Скриншот

Отставка Авакова: главное

Аваков возглавил МВД еще в феврале 2014 года. За время его пребывания на посту в Украине вспыхнул ряд скандалов, связанных с силовиками.

Несколько раз активисты выдвигали требования увольнения Авакова, фракция "Голос" даже регистрировала в Раде соответствующее постановление. Впрочем, дальше обсуждения и волны возмущения эти инициативы не доходили.

В конце концов неожиданно для многих Аваков написал заявление о сложении полномочий.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Аваков по собственному желанию написал заявление об отставке.

Владимир Зеленский уже предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского – главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.



Кто не голосовал за отставку Авакова / инфографика 24 канала