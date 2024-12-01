В Германии грузовик вызвал ряд аварий: полсотни поврежденных авто, 26 человек пострадали

Правоохранители задержали водителя грузовика в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Его преследовала полиция за превышение скорости на нескольких автобанах и развязках, где были вызваны ДТП с более чем 20 пострадавшими.

Об этом сообщает Rheinische Post, передает 24 Канал.

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В Германии грузовик вызвал серию аварий

Указывается, что сейчас продолжается расследование хаотичной поездки грузовика с многочисленными столкновениями и 26 пострадавшими на нескольких автомагистралях. Согласно информации правоохранительных органов, водителя грузовика допросят в кратчайшие сроки после завершения медосмотра. Медосмотр должен показать находился ли он под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Мужчину арестовали в субботу на автомагистрали A1 вблизи Хагена после того, как его грузовик на польских номерах протаранил несколько автомобилей и в конце концов остановился после столкновения на встречной полосе. Указывается, что задержанному 30 лет.

Всего в серию аварий попали 50 автомобилей.

Количество тяжелораненых возросло до 8, в частности один человек находится в больнице с травмами, опасными для жизни, о чем сообщила полиция утром в воскресенье. Указывается, что 18 человек получили легкие ранения. Учитывая большое количество автомобилей, попавших в дорожно-транспортное происшествие, следователи не исключают, что пострадавших может быть больше.

Из-за серии аварий несколько участков трассы закрыты.

В Германии произошел ряд аварий / Фото DPA