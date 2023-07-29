Один из братьев воевал под Бахмутом: в Хмельницкой области в ДТП погибла семья из Нетешина

В результате аварии при участии двух легковых автомобилей в Хмельницкой области погибли четыре человека – они были членами одной семьи из города Нетешина. Также пострадавший 8-летний мальчик. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Недалеко от села Березов 23 июля, около 18:00 автомобиль Ford Kuga столкнулся с Chevrolet Captiva. Первая из указанных машин вылетела в кювет, другая – перевернулась на бок и загорелась. Среди жертв – 39-летний Николай Панцюк, семь месяцев защищавший наше государство от оккупантов на Бахмутском направлении.

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Гибель семьи в Хмельницкой области

Вместе с Николаем погиб его младший брат Олег, находившийся в тот вечер за рулем Ford Kuga. Кроме того, на тот свет отошла жена защитника Елена, а также 15-летний сын от первого брака, по имени Виталик.



Погибшие супруги из Нетешина / Фото из фейсбука Татьяны Панцюк

Уцелел только младший 8-летний сын военнослужащего. Зовут его – Павел. Пока он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Старший супруг умер во время реанимационных мероприятий в скорой. Младшего, 8-летнего мальчика, без сознания, госпитализировали в местную больницу,

– написали в полиции Хмельницкой области.



Пострадавший 8-летний мальчик / Фотография из фейсбука Татьяны Панцюк

Кроме того, правоохранители констатировали, что задержали 26-летнего водителя Chevrolet Captiva, который, вероятно, виновный в ДТП с четырьмя погибшими. Он вместе с другой пассажиркой этой машины получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

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Обратите внимание! Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

В то же время задержан подозреваемый за время статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. То есть он находится в больнице под стражей.