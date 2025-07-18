На Львовщине произошел обвал на угольной шахте: есть пострадавший

В ночь на 17 июля чрезвычайное происшествие случилось на шахте "Лесная" в селе Селец Шептицкого района. Там произошел обвал породы.

Около 02:20 на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" во время проведения работ по креплению забоя с кровли выпал кусок породы, который травмировал шахтера, передает 24 Канал со ссылкой на главу Шептицкой районной государственной администрации Андрея Дяченко.

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Что известно об аварии на шахте "Лесная"?

Горняк 1987 года рождения получил травму левой ноги и правой руки. Пострадавший находится в Центральной городской больнице в травматологическом отделении. Состояние шахтера – удовлетворительное.

Вероятные причины происшествия устанавливает специальная комиссия.

Напомним, что в конце мая из-за несчастного случая на шахте "Степная", что на Львовщине, погиб 31-летний горняк Василий Костик. Мужчина жил в селе Ванов Шептицкого района. На шахте "Степная" он работал с 2011 года. У него осталась жена и двое детей.

29 июня 2024 года на шахте "Возрождение" в селе Междуречье на глубине более 500 метров обвалился грунт. Тогда погибли погибли 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогин. У них остались жены и маленькие дети.