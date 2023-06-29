В случае возможной аварии на ЗАЭС: в Запорожье начались командно-штабные учения

В Запорожье 29 июня начались командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты по поводу действий в случае возможной аварии на Запорожской АЭС. Местные власти попросили население сохранять спокойствие и не паниковать преждевременно.

Там отметили, что эти тренировки будут проходить на территории Запорожья и Запорожского района. Кроме этого, в ОВА подчеркнули, что ситуация сейчас в области контролируемая.

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В Запорожье начались тренировки по действиям в случае аварии на ЗАЭС

Глава Запорожской ОВА Юрий Малышко рассказал, что из-за тренировок в некоторых районах города могут ограничить движение транспорта. Он также попросил граждан с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

Целью мероприятия является разрешение действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС,

– сказал Малышко.

Он также попросил граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания до проведения тренировок.

Дальше он напомнил, что звуки сирен, сигнально-громкоговорящих устройств, прерывистые гудки других сигнальных средств, транспорта, означают сигнал гражданской защиты "Внимание Всем!". Кроме этого, уведомление о возникновении чрезвычайной ситуации в случае аварии будет осуществлено в приложения "Тревога" путём передачи сигнала "Радиационная опасность".

Если жители региона услышали такие сигналы, должны включить радиоприемник или телевизор и прослушать сообщения государственных органов власти. Также вся информация об опасности в случае аварии будет размещена на официальных сайтах и ресурсах местных властей.

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Впоследствии в телеграм-канале Малышка появились сообщение, которые должны быть отправлены в случае аварии на Запорожской АЭС. В этом сообщении прописан четкий алгоритм, как поступить, в случае катастрофы.

Жители области в случае аварии должны действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

Избегать паники и сохранять спокойствие.

Помогать друг другу. Предупредить соседей, оказать помощь людям с инвалидностью, детям и пожилым людям.

Забрать в дом домашних животных.

Зайти в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания, поэтому лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания.

Осуществить герметизацию помещений окон, дверей. Отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные отверстия, дымоходы.

Быть готовым по отдельному указанию органов местных властей провести йодную профилактику всему населению до 40 лет.

Сделать запас воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Завернуть продукты в пленку и положить в холодильник или в шкаф.

Собрать "экстренный чемодан", в частности, к нему герметично упаковать пищевые продукты, воду, комплект запасной одежды, документы и ценные вещи.

Провести эвакуацию детей, беременных женщин, больных максимально используя личный автотранспорт с помощью родственников, соседей, друзей, знакомых.

Покидая квартиру или дом, выключить источники электро, водо- и газоснабжения.

Взять подготовленные вещи, надеть средства защиты.

Ограничить употребление пищи местного производства.

Не двигаться на автотранспорте по обочине и дорогам без жесткого покрытия.

Кроме этого, Малышко опубликовал тренировочное сообщение, где указываются пункты и места сборов при эвакуации из области. Там будут написаны адреса мест сбора для всех общин Запорожской области, если авария на атомной станции произойдет.

В Херсоне также ведут обучение на случай катастрофы

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в области также проводятся учения по действиям в случае возможной аварии на ЗАЭС. По его словам, такие учения позволяют скоординировать слаженную работу всех соответствующих служб.

Отработали с органами управления и силами гражданской защиты разные сценарии развития чрезвычайной ситуации, организацию информирования и эвакуации населения,

– подчеркнул Прокудин.

В заключение он обратился к жителям области. Он попросил их сохранять спокойствие, а также не фотографировать и не выкладывать в сеть тренировочную работу экстренных служб.

Минэнерго также высказалось по поводу учений

В министерстве энергетики рассказали, что главная задача учений – отработать протоколы совместных действий всех соответствующих служб для оперативного реагирования и минимизации последствий в случае возможного теракта на ЗАЭС. Там подчеркнули, что учения пройдут на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

Кроме того, эксперты "Энергоатома" разработали несколько сценариев возможного развития событий на ЗАЭС, которые будут отработаны во время учений. В министерстве пообещали, что все итоги масштабных тренировок будут подведены завтра.

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