В случае возможной аварии на ЗАЭС: в Запорожье начались командно-штабные учения
Источник:Юрий Малышко
В Запорожье 29 июня начались командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты по поводу действий в случае возможной аварии на Запорожской АЭС. Местные власти попросили население сохранять спокойствие и не паниковать преждевременно.
Там отметили, что эти тренировки будут проходить на территории Запорожья и Запорожского района. Кроме этого, в ОВА подчеркнули, что ситуация сейчас в области контролируемая.
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В Запорожье начались тренировки по действиям в случае аварии на ЗАЭС
Глава Запорожской ОВА Юрий Малышко рассказал, что из-за тренировок в некоторых районах города могут ограничить движение транспорта. Он также попросил граждан с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.
Целью мероприятия является разрешение действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС,
– сказал Малышко.
Он также попросил граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания до проведения тренировок.
Дальше он напомнил, что звуки сирен, сигнально-громкоговорящих устройств, прерывистые гудки других сигнальных средств, транспорта, означают сигнал гражданской защиты "Внимание Всем!". Кроме этого, уведомление о возникновении чрезвычайной ситуации в случае аварии будет осуществлено в приложения "Тревога" путём передачи сигнала "Радиационная опасность".
Если жители региона услышали такие сигналы, должны включить радиоприемник или телевизор и прослушать сообщения государственных органов власти. Также вся информация об опасности в случае аварии будет размещена на официальных сайтах и ресурсах местных властей.Обратите внимание! Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграме.
В Запорожской ОВА начали обучение
Впоследствии в телеграм-канале Малышка появились сообщение, которые должны быть отправлены в случае аварии на Запорожской АЭС. В этом сообщении прописан четкий алгоритм, как поступить, в случае катастрофы.
Жители области в случае аварии должны действовать в соответствии со следующим алгоритмом:
- Избегать паники и сохранять спокойствие.
- Помогать друг другу. Предупредить соседей, оказать помощь людям с инвалидностью, детям и пожилым людям.
- Забрать в дом домашних животных.
- Зайти в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания, поэтому лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания.
- Осуществить герметизацию помещений окон, дверей. Отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные отверстия, дымоходы.
- Быть готовым по отдельному указанию органов местных властей провести йодную профилактику всему населению до 40 лет.
- Сделать запас воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней. Завернуть продукты в пленку и положить в холодильник или в шкаф.
- Собрать "экстренный чемодан", в частности, к нему герметично упаковать пищевые продукты, воду, комплект запасной одежды, документы и ценные вещи.
- Провести эвакуацию детей, беременных женщин, больных максимально используя личный автотранспорт с помощью родственников, соседей, друзей, знакомых.
- Покидая квартиру или дом, выключить источники электро, водо- и газоснабжения.
- Взять подготовленные вещи, надеть средства защиты.
- Ограничить употребление пищи местного производства.
- Не двигаться на автотранспорте по обочине и дорогам без жесткого покрытия.
Кроме этого, Малышко опубликовал тренировочное сообщение, где указываются пункты и места сборов при эвакуации из области. Там будут написаны адреса мест сбора для всех общин Запорожской области, если авария на атомной станции произойдет.
В Херсоне также ведут обучение на случай катастрофы
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в области также проводятся учения по действиям в случае возможной аварии на ЗАЭС. По его словам, такие учения позволяют скоординировать слаженную работу всех соответствующих служб.
Отработали с органами управления и силами гражданской защиты разные сценарии развития чрезвычайной ситуации, организацию информирования и эвакуации населения,
– подчеркнул Прокудин.
В заключение он обратился к жителям области. Он попросил их сохранять спокойствие, а также не фотографировать и не выкладывать в сеть тренировочную работу экстренных служб.
Минэнерго также высказалось по поводу учений
В министерстве энергетики рассказали, что главная задача учений – отработать протоколы совместных действий всех соответствующих служб для оперативного реагирования и минимизации последствий в случае возможного теракта на ЗАЭС. Там подчеркнули, что учения пройдут на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.
Кроме того, эксперты "Энергоатома" разработали несколько сценариев возможного развития событий на ЗАЭС, которые будут отработаны во время учений. В министерстве пообещали, что все итоги масштабных тренировок будут подведены завтра.
Возможность аварии на Запорожской АЭС: что известно
- Глава ГУР Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что Россия дополнительно заминировала охладитель на Запорожской АЭС. Уже 25 июня стало известно, что Россия утвердила план теракта на станции, что может привести к выбросу радиации.
- Впоследствии глава государства Владимир Зеленский объявил о готовящемся теракте 22 июня. На следующий день Совет Безопасности ООН провела заседание, посвященный этому вопросу.
- В США также отреагировали на возможную опасность, в частности, об этом предупредил президент страны Джозеф Байден. Однако через несколько дней представители Соединенных Штатов заявили, что сейчас не видят готовности России взорвать АЭС.