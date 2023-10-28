Погибли более 3 десятков человек: в Египте произошло масштабное ДТП с участием автобуса

В Египте произошло ужасное ДТП. В результате автокатастрофы погибли более 30 человек.

Еще 63 человека получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

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Пострадавших госпитализировали

Жуткое ДТП произошло в районе Бехейра на шоссе, соединяющем Каир и средиземноморский город Александрия. Там столкнулись пассажирский автобус и другие транспортные средства.

В полиции сообщили, что столкновение повлекло утечку масла из одного из автомобилей. Также некоторые авто загорелись.

На появившихся в сети кадрах видно много сгоревших автомобилей на обочине дороги и то, как пожарные гасят огонь. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, чтобы доставить пострадавших в больницу.

Смотрите видео с места ДТП

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В США произошла жуткая авария из-за тумана

В полиции штата Луизиана недавно рассказали об аварии, в которую попали не менее 158 автомобилей. Некоторые из них загорелись после ДТП.

По словам правоохранителей, среди участников автопроисшествия был и грузовик, который перевозил "опасное вещество". Однако в полиции не уточняли, что именно транспортировали в цистерне.

После того, как автоцистерну увезут, службы быстрого реагирования смогут лучше оценить транспортные средства в этом районе. Вполне возможно, что могут быть обнаружены и другие погибшие,

– сообщили в полиции.

Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс отметил, что причиной аварии стало соединение "супертумана" и дыма от лесных пожаров.

В общей сложности погибли 7 человек, еще более 25 человек пострадали – их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Власти штата также призвали местных, чтобы они сообщали о пропавших близких или знакомых, двигавшихся по этой трассе. Ведь эта информация могла бы помочь быстрее установить личности жертв.