Катастрофа "Волгонефти": зона загрязнения выросла, ущерб – свыше 14 миллиардов долларов

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе произошла авария с двумя танкерами "Волгонефть". В Черное море вылился мазут. На 18 декабря известно, что зона загрязнения выросла на 14 километров.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Русскую службу BBC и Министерство защиты окружающей среды Украины. Сразу после аварии говорилось, что течение несет мазут на российский берег Керченского пролива.

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Зона загрязнения после аварии с танкерами выросла

Российское МЧС назвало цифры: в Краснодарском крае загрязнено уже 49 километров. Ранее речь шла о 35.

Чрезвычайники патрулируют 70 километров берега в районе разлива нефтепродуктов и очищают 49 километров береговой линии в двух районах.

Обратите внимание! Вечером 18 декабря "Крым.Реалии" назвали цифру загрязнения в 50 километров.

"Патрульные группы теперь дежурят круглосуточно, в работах задействовали более тысячи сотрудников МЧС и 4 тысячи добровольцев", – цитирует ведомство Русская служба BBC.

Журналисты добавили: по мнению экологов, последствия разлива мазута можно будет заметить в течение 10 лет.

Зона загрязнения в Черном море / Фото Русская служба BBC

Украинское Минприроды тоже оценило ущерб для экосистемы Черного моря

Там считают, что утечка мазута нанесла экосистеме ущерб более чем на 14 миллиардов долларов. Эта цифра приблизительная и она изменится, когда уточнят все данные. В частности, когда получат качественные спутниковые снимки.

Киев обратится к международным партнерам, чтобы созвать внеочередное заседание Комиссии по защите Черного моря, а также провести независимую экспертизу состояния вод, донных осадков и морской экосистемы. Готовят обращение в ООН, ЮНЕСКО, Европейский Союз, Международную морскую организацию.