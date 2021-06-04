Авария на химическом предприятии Sandoz: как из-за пожара в Рейне погибли сотни тысяч рыб

Осенью 1986 года в Швейцарии состоялась одна из крупнейших в Европе техногенных катастроф. В результате мощного пожара на химическом заводе близ реки Рейн серьезно пострадала экосистема водоема.

Рейн был переполнен пестицидами, поэтому прибрежные населенные пункты нескольких европейских стран остались без водоснабжения. Через некоторое время яд из реки добралась до Северного моря, а экологическое загрязнение достигло огромных масштабов.

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Пожар на складе концерна Sandoz

1 ноября 1986 года на одном из складов завода Schweizerhalle, который принадлежал мощному швейцарскому химическому концерну Sandoz, вспыхнул пожар.

Выявить возгорание вовремя и предотвратить катастрофу было невозможно по ряду причин, прежде всего – это помещение склада было назначено для хранения химикатов. При возведении в нем планировали хранить только технологическое оборудование, поэтому не были соблюдены соответствующие требования противопожарной безопасности. На складе не обустроили ни одной сигнализации и не разместили никаких вспомогательных средств защиты.



Предотвратить катастрофу было невозможно / Фото Keystone-SDA

Кроме этого, пожар возник поздно ночью, и сторож, который совершал обход периметра завода, заметил пламя примерно в 2 часа ночи. Тогда огонь уже охватил склад полностью и вырвался наружу. Охранник немедленно вызвал на место пожарные подразделения, гасить пламя бросились 160 пожарных.

Как пытались предотвратить трагедию

Завод, на котором возник пожар, расположен в промышленной части третьего по величине города Швейцарии – Базеле. Этот приграничный город граничит с разных сторон с Германией и Францией. Так, возможный выброс химических веществ в воды Рейна и в воздух угрожал экологии и сотням тысяч жителей сразу трех европейских стран.

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Чтобы предотвратить трагедию, пожарным пришлось работать в очень сложных условиях. Из склада поднимался столб пламени высотой около 60 метров. Над городом нависали бурые облака дыма от химикатов. К складу пожарные подступали постепенно, поскольку температура вокруг была непригодной для пребывания даже в специальных защитных костюмах.

Тогда на складе были охвачены огнем примерно 1250 тонн отравляющих веществ, среди них были:

инсектициды;

гербициды;

химикаты с содержанием ртути;

различные растворители.



Пожарные работали в чрезвычайно сложных условиях / Фото Keystone-SDA

Бочки с ядом на складе взрывались одна за другой. Специальным пожарным подразделениям одновременно приходилось охлаждать и соседние здания, ведь в них хранились контейнеры с фосгеном. Если бы пламя распространилось на эти склады, ядовитый газ мог бы забрать сотни жизней.

Последствия катастрофы

К утру пожар удалось ликвидировать, однако ужасные последствия катастрофы остались на долгие годы. Вода, которой тушили пожар, смешалась с ядовитыми химикатами и через канализационную систему проникла в Рейн, а в воздухе чувствовался сильный запах серы.

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На улицах Базеля круглосуточно патрулировали работники полиции, которые с помощью громкоговорителей предупреждали людей об опасности. Жителям запретили выходить на улицу и открывать окна. Руководство химической корпорации Sandoz настаивало на том, чтобы отменить все ограничения. Они были уверены, что угрозы для жизни жителей нет.

Как химикаты уничтожили сотни тысяч живых организмов в Рейне

Однако природа доказала обратное. Уже через несколько часов в Рейне на поверхность всплыли сотни тысяч погибших рыб. Вскоре власть в Базеле официально заявила, что уровень ядовитых веществ в реке опасен не только для экосистемы водоема, но и для жизни людей.

Анализ воды показал, что в Рейне находится не менее 200 килограммов ртути, которая практически не разлагается, что представляет угрозу попадания вещества в пищевые продукты. Через несколько дней на отрезке примерно 200 километров по течению Рейна было обнаружено более миллиона мертвых рыб.



Авария имела значительные последствия для живых организмов в реке / Фото Keystone-SDA

Химикаты уничтожили в части водоема все живое. Однако, как оказалось, виной этому был не только пожар 1 ноября. С помощью детальных лабораторных исследований проб воды было установлено, что в Рейне – большое содержание других ядовитых веществ, которых не было в тот день на складе.

Дирекция завода призналась, что в канун трагедии на производстве случилась еще одна авария. В результате в Рейн попало еще около 400 литров гербицида атразин. Кроме того, катастрофой воспользовались и другие прибрежные заводы, которые слили отходы в реку, надеясь, что во всем обвинят пожар на Sandoz.

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Последствия такого дерзкого отношения к экологии были ужасными. С Рейна на сотни километров исчезла вся рыба. Оттуда мигрировали более 100 тысяч диких уток, которые могут больше никогда не вернуться. Пестициды были обнаружены в воде в Швейцарии и Франции.

Из-за отравления, она была непригодной к употреблению, поэтому воду из скважин еще в течение некоторого времени доставляли в населенные пункты в огромных канистрах, кроме того:

людям приходилось ежедневно выстаивать длинные очереди у грузовиков, чтобы набрать питьевой воды;

власть временно приостановила работу очистных сооружений и насосных станций, и взялась придумывать более действенный способ, как избавиться от ядовитых веществ за короткий срок;

ограничили использование воды из Рейна в домашних хозяйствах.

В чем заключалась идея "Программы действий – Рейн"

В столице Швейцарии Берне организовали срочное чрезвычайное заседание парламента. После этого президент отчитался, что будут приняты все необходимые меры на уровне государства, чтобы предотвратить подобные катастрофы.

Было создано "Программу действий – Рейн", которая также известна под названием "Лосось-2000". Согласно ей, к 2000 году в Рейн планировали вернуть лосось, который чрезвычайно чувствителен к загрязнениям водоема. Программа оказалась успешной и рыба снова поселилась в реке уже в 1997 году.

Впоследствии программу продлили еще на 20 лет и переименовали в "Рейн-2020". Основной целью было очистить реку до такого уровня, чтобы в ней можно было безопасно купаться. Практически каждый день из водоема брали пробы и проверяли на наличие более 300 ядовитых веществ.



Последствия катастрофы удалось минимизировать / Фото AP

Несмотря на то, что за долгое время последствия ужасной катастрофы удалось минимизировать, воду в Рейне проверяют до сих пор. Согласно заявлениям отдельных экологов, вода в реке стала даже чище, чем до трагического пожара.

Однако такие достижения совсем не снимают ответственности с руководства всех химических корпораций, которые ранее приложили усилия к ее загрязнению. Остается надеяться, что ужасные события 1986 года научили владельцев соответствующих заводов уважать окружающую среду и тщательно заботиться о ней.