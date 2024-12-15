Одна из крупнейших техногенных катастроф, – Greenpeace об аварии танкеров России в Черном море

Утром 15 декабря в Керченском проливе два российских танкера с мазутом потерпели крушение. Корабли тонут, а часть нефтепродуктов выливается в море. Экологи бьют тревогу.

Путин уже поручил создать рабочую группу, которая будет координировать работы по ликвидации последствий аварии с танкерами в акватории Черного моря. В то же время в Greenpeace Украина сомневаются, что Россия будет устранять последствия катастрофы или предоставит доступ к информации, передает 24 Канал.

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Россия, вероятно, оставит все как есть

Директор Greenpeace Украина Наталья Гозак в комментарии "Крым.Реалии" напомнила о похожей катастрофе российского танкера возле полуострова Тузла в 2007 году. Тогда в море попало 1 500 тонн нефти. Загрязнение охватило десятки километров побережья. Даже за год концентрация нефтепродуктов в воде была в десятки раз выше разрешенных норм.

Гозак считает причиной катастрофы – военные действия России в Украине. Она уверена, что топливо, которое перевозили танкеры, предназначалось для военных кораблей.

Очень сомневаюсь, что Россия будет принимать какие-то меры для того, чтобы ликвидировать последствия. Скорее всего, останется как есть,

– подытожила директора Greenpeace.

В организации отметили, что продолжат мониторинг ситуации.

Более 4 300 тонн мазута в море

Установлено, что танкеры направлялись с грузом топлива для российского флота из Волгограда. Предварительно, 4 300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов сейчас выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря.

Доктор Пол Джонстон, руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании, рассказал, что любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.

Он подчеркнул, что при нынешних погодных условиях разлив будет чрезвычайно трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет чрезвычайно трудно очистить.

Эксперт объяснил, что влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти. Тяжелые остаточные нефтепродукты, такие как мазут, как правило, вызывают более заметное влияние, в частности на морскую фауну.

Если корабли затонут, то существует вероятность долговременного слива нефти и нефтепродуктов,

– подчеркнул специалист.

Экологи из Greenpeace сообщают, что если около 8 тысяч тонн нефтепродуктов из двух танкеров окажется в море, эта авария станет одной из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря.

Оккупанты полагаются на собственную безнаказанность и слабую реакцию мира

В ВМС тоже прокомментировали катастрофу. Там отметили, что страна-агрессор в очередной раз нанесла значительный ущерб экосистемам Азовско-Черноморского региона и временно оккупированного Крыма.

В ВМС обратили внимание, что пока оккупационная власть пытается хоть как-то организовать спасательную операцию со своих судов "теневого флота", нефтепродукты свободно попадают в открытое море.

Оккупанты снова полагаются на безнаказанность и слабую реакцию международного сообщества.

Россияне даже во время хозяйственной деятельности несут опасность судоходству и смерть экосистемам на оккупированных ими территориях,

– говорится в сообщении военных.