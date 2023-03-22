Водитель грузовика вызвал масштабное ДТП в Хмельницкой области: пострадали 7 автомобилей
Источник:полиция Хмельницкой области
В Хмельницкой области 21 марта произошла масштабная авария. В результате повреждения получили 7 автомобилей.
Авария случилась около 17:30 на улице Юрия Савицкого в Летичеве. На месте происшествия работали правоохранители.
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Водитель грузовика вызвал масштабное ДТП
Правоохранители рассказали, что З2-летний житель Винницкой области, управляя грузовым автомобилем "МАН", буксировал грузовик "ИВЕКО". Водитель нарушил правила дорожного движения.
Во время движения буксированное транспортное средство отцепилось и столкнулось с припаркованным автомобилем "Рено". Далее произошло очередное столкновение с автомобилями "Пежо", "Дача", "ЗАЗ", "Шкода", "Ниссан" и "Фиат".
К счастью, в результате ДТП никто не травмировался, однако автомобили получили механические повреждения. Сотрудники полиции составили на водителя грузовика административный протокол за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств".
Смотрите фото с места аварии / Фото полиции Хмельницкой области
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