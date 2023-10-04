Авария с более чем 20 жертвами в Венеции: что известно о водителе автобуса

Возле Венеции автобус с людьми упал с моста – трагедия унесла жизни более 20 человек. В их числе и водитель транспортного средства.

Генеральный директор компании La Linea Массимо Фьорезе рассказал журналистам, что автобус был "новый". Ему ведь не было и года.

Смотрите также Возле Венеции автобус упал с моста, погибли около 20 человек

Что нового известно о водителе автобуса

Генеральный директор компании рассказал, что 40-летний водитель "хороший", в компании работал 5 – 6 лет. Альберто Риццотто родом из Конельяно, расположенного в провинции Тревизо.

Водитель пришел на службу во второй половине дня, незадолго до аварии, я думаю, около 6 часов вечера. Он забрал людей с площади Пьяццале Рома и отвез их обратно в кемпинг в Маргере, когда-то называвшийся Джолли. 16 из них забронировали поездку, но, очевидно, трагедия показала, что кто-то, кто не забронировал, когда он увидел, что прибывает автобус, красивый и большой, с большим количеством мест, он все равно сел,

– рассказал Массимо Фьорезе.

Причина аварии пока не установлена, однако директор компании La Linea пытается выяснить, что произошло. Он объяснил, что есть видео автобуса перед падением.

"Подъезжает транспорт, тормозит, тормозит. Он почти остановился, когда врезался в ограждение. Думаю, у водителя была болезнь, потому что иначе я не могу это объяснить. На видео видно, что автобус почти стоит, ограждение тонкое, не из самых современных и структурированных материалов, а автобус много весил, потому что был электрическим. Удар оказался смертельным", – сказал Фьорезе.

Издание La Repubblica написало, что автобус ехал по эстакаде соединительной дороги, ведущей от Местре до Маргеры и автомагистрали А4. В это время он по неустановленным причинам разбился, упав с моста примерно на 15 метров вниз.

"Позже он загорелся, поэтому некоторые из первых найденных жертв, очевидно, сгорели заживо", – отметило издание.

Журналисты также написали, что пока непонятна динамика аварии. Ведь это могла быть болезнь водителя, погибшего в ДТП, или неправильный маневр на месте ремонта путепровода.

"Причины выясняются следователями. Дорожная полиция проводит следственные действия: устанавливается траектория падения и состояние дорожного покрытия. Следов торможения на асфальте не видно", – добавили корреспонденты.

Трагическая авария у Венеции: что известно