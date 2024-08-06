Трамвай без водителя "скатился" с горы и разбил более 10 авто: жуткая авария в Киеве

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием около 10 автомобилей. Причиной аварии стал трамвай, который съехал сверху и "протаранил" машин, а потом врезался в другой общественный транспорт.

Произошло столкновение на улице Глыбочицкой, сейчас информация о количестве пострадавших уточняется. В то же время в телеграмм-каналах распространили фото и видео с места происшествия.

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Повреждено более 10 авто

Очевидцы отмечают, что около 10 машин разбито, из-за того, что трамвай без водителя съехал по горке вниз.

Трамвай протаранил десятки авто в Киеве: видео

На кадрах с места происшествия можно увидеть, что автомобилей, которые повреждены, действительно много. Очевидцы также добавляют, что не все водители имели возможность съехать с проезжей части, чтобы избежать столкновения.

В результате ДТП разбиты десятки авто: видео

Остановился трамвай только, когда рельсовое транспортное средство врезалось в другой трамвай, который двигался на встречу.



Остановился травмай после столкновения с другим трамваем / Скриншот с видео

В Киеве масштабное ДТП: видео

У Национальной полиции сообщили об осложнении движения транспорта в направлении по улице, где произошло ДТП.

Что известно о пострадавших

У КГГА уже прокомментировали произошедшее. Там отметили, что на месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы.

"Причины ДТП устанавливаются", – добавили в администрации.

По данным КГГА, предварительно пострадали 6 человек. Отмечают, что они получают необходимую медицинскую помощь.

Обновление. В медучреждения госпитализировали 3 пострадавших. Остальные трое получили помощь медиков на месте.

Комментарии очевидцев

Водитель маршрутки, которая получила повреждения в результате столкновения, рассказал журналистам, что все произошло внезапно, он даже "не успел среагировать". При этом внутри автобуса находились пассажиры.

По словам господина Валерия, к счастью, никто из них не пострадал.

Водитель рассказал о моменте аварии: видео

Был ли исправен трамвай – причина аварии

КП "Киевпастранс" сообщил, что трамвай был в исправном состоянии.

Трампай, который вызвал аварийную ситуацию на ул. Глубочицкой, был в исправном состоянии – перед выпуском на линию прошел соответствующий осмотр,

– говорится в сообщении.

В предприятии Причиной аварии назвали человеческий фактор, а именно – некорректные действия водителя.