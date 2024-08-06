Трамвай без водителя "скатился" с горы и разбил более 10 авто: жуткая авария в Киеве
В Киеве произошло масштабное ДТП с участием около 10 автомобилей. Причиной аварии стал трамвай, который съехал сверху и "протаранил" машин, а потом врезался в другой общественный транспорт.
Произошло столкновение на улице Глыбочицкой, сейчас информация о количестве пострадавших уточняется. В то же время в телеграмм-каналах распространили фото и видео с места происшествия.
Смотрите также Неизвестные в масках нападают на жителей Киева: полиция выясняет обстоятельства
Повреждено более 10 авто
Очевидцы отмечают, что около 10 машин разбито, из-за того, что трамвай без водителя съехал по горке вниз.
Трамвай протаранил десятки авто в Киеве: видео
На кадрах с места происшествия можно увидеть, что автомобилей, которые повреждены, действительно много. Очевидцы также добавляют, что не все водители имели возможность съехать с проезжей части, чтобы избежать столкновения.
В результате ДТП разбиты десятки авто: видео
Остановился трамвай только, когда рельсовое транспортное средство врезалось в другой трамвай, который двигался на встречу.
Остановился травмай после столкновения с другим трамваем / Скриншот с видео
В Киеве масштабное ДТП: видео
У Национальной полиции сообщили об осложнении движения транспорта в направлении по улице, где произошло ДТП.
Что известно о пострадавших
У КГГА уже прокомментировали произошедшее. Там отметили, что на месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы.
"Причины ДТП устанавливаются", – добавили в администрации.
По данным КГГА, предварительно пострадали 6 человек. Отмечают, что они получают необходимую медицинскую помощь.
Обновление. В медучреждения госпитализировали 3 пострадавших. Остальные трое получили помощь медиков на месте.
Комментарии очевидцев
Водитель маршрутки, которая получила повреждения в результате столкновения, рассказал журналистам, что все произошло внезапно, он даже "не успел среагировать". При этом внутри автобуса находились пассажиры.
По словам господина Валерия, к счастью, никто из них не пострадал.
Водитель рассказал о моменте аварии: видео
Был ли исправен трамвай – причина аварии
КП "Киевпастранс" сообщил, что трамвай был в исправном состоянии.
Трампай, который вызвал аварийную ситуацию на ул. Глубочицкой, был в исправном состоянии – перед выпуском на линию прошел соответствующий осмотр,
– говорится в сообщении.
В предприятии Причиной аварии назвали человеческий фактор, а именно – некорректные действия водителя.