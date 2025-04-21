На Львовщине произошло жуткое ДТП: 3 человека погибли на месте
- На Львовщине 21 апреля произошло ДТП. В результате автостолкновения есть 3 погибших.
- Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
На автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" вблизи села Шопки Львовского района произошло ДТП. Оно случилось в понедельник, 21 апреля, около 11:20.
В результате аварии есть погибшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУНП во Львовской области.
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ДТП во Львовском районе
По предварительным данным правоохранительных органов, произошло столкновение автомобиля Kia Sportage и грузовика MAN.
От полученных в результате ДТП травм 46-летний водитель легковушки и двое его пассажиров, мужчины в возрасте 36 и 38 лет, данные которых уточняются, погибли на месте происшествия,
– говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В полиции указывают, что "решается вопрос правовой квалификации".
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Напомним, на Закарпатье легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Киев - Ужгород. Известно, что есть пострадавший.
Спасатели оперативно провели работы по буксировке авто, после чего движение поезда было восстановлено.