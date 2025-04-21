Внаслідок аварії є загиблі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.
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ДТП у Львівському районі
За попередніми даними правоохоронних органів, відбулося зіткнення автомобіля Kia Sportage та вантажівки MAN.
Від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 36 і 38 років, дані яких уточнюються, загинули на місці події,
– ідеться в повідомленні.
Поліціянти встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. В поліції вказують, що "вирішується питання правової кваліфікації".
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Нагадаємо, на Закарпатті легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським потягом Київ — Ужгород. Відомо, що є постраждалий.
Рятувальники оперативно провели роботи з буксирування авто, після чого рух потяга було відновлено.