На Закарпатье произошла ужасная авария с участием автобуса: есть погибшая и пострадавшая

На Закарпатье столкнулись легковой автомобиль Audi A6 и рейсовый автобус "Хуст-Львов". В результате ужасного столкновения, к сожалению, погибла женщина.

Эта жуткая авария произошла сегодня, 22 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Что известно об аварии на Закарпатье

Сегодня на автодороге регионального значения Долина-Хуст произошла трагедия. В селе Березово Хустского района столкнулись легковушка Audi A6 и рейсовый автобус Mercedes-Benz, выполнявший рейс "Хуст-Львов",

– говорится в сообщении.

В результате столкновения 22-летняя водитель легковушки от полученных травм, к сожалению, погибла на месте. С помощью гидравлического инструмента спасателям удалось деблокировать ее тело. Также травмировалась одна из пассажирок автобуса. Она была госпитализирована в лечебное учреждение.

На Закарпатье произошло жуткое ДТП / Фото ГСЧС Закарпатья

"Помните: дорога – это зона ответственности. Несколько лишних секунд осторожности могут стать ключом к тому, чтобы добраться домой живыми и здоровыми", – напоминают спасатели.

К слову, недавно на объездной дороге Львова возле Ямполя военное авто попало в аварию. Водитель и пассажир военного авто погибли на месте аварии до прибытия медиков. Еще один пассажир и водитель грузовика госпитализированы.