В России снова произошла авария на железной дороге. На этот раз сошли с рельсов более 40 вагонов на юго-востоке Восточной Сибири.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Забайкалье сошли с рельсов 42 вагона

Утром 22 декабря российские пропагандисты написали, что в Забайкалье столкнулись два поезда. В результате этого сошли с рельсов 42 вагона.

Также росСМИ распространили фото с места событий. На них видно поврежденные вагоны и железнодорожное полотно.

Сошли с рельсов 42 вагона / Фото росСМИ

В восточносибирской транспортной прокуратуре уже заявили, что пострадавших якобы нет.

В России столкнулись поезда / Фото росСМИ

Заметим, что накануне, 15 декабря, в российском Ульяновске прогремел взрыв. В результате этого подверглась разрушениям железная дорога. Это усложнило военную логистику агрессора.

Кстати, перед этим, 13 декабря, в Краснодаре сгорели 3 локомотива, а 11 декабря в Брянске – 2 магистральных тепловоза.