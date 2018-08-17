Авария автобуса в Эквадоре: более 20 погибших и крупная партия наркотиков

Правоохранители Эквадора обнаружили 637 килограммов наркотиков в салоне пассажирского автобуса, который разбился недалеко от столицы страны Кито 14 августа.

Об этом сообщается в официальном Twitter полиции Эквадора.

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Отмечается, что под обшивкой салона пассажирского автобуса найдено 637 килограммов наркотиков, в частности, 548 пакетов с марихуаной. Правоохранители занимаются расследованием инцидента и пытаются выяснить кому принадлежит партия наркотиков.

Автобус разбился на автостраде Пифо – Папальякта недалеко от столицы Эквадора – Кито. В результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 23 человека, большинство из которых – граждане Колумбии.

Также среди пострадавших были граждане Эквадора и Венесуэлы. Правоохранители задержали водителя автобуса.