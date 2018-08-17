Аварія автобуса в Еквадорі: більше 20 загиблих та велика партія наркотиків

Правоохоронці Еквадору виявили 637 кілограмів наркотиків у салоні пасажирського автобуса, який розбився неподалік столиці країни Кіто 14 серпня.

Про це повідомлено в офіційному Twitter поліції Еквадору.

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Зазначається, що під обшивкою салону пасажирського автобуса знайдено 637 кілограмів наркотиків, зокрема, 548 пакетів з марихуаною. Наразі правоохоронці займаються розслідуванням інциденту та намагаються з'ясувати кому належить партія наркотиків.

Автобус розбився на автостраді Піфо – Папальякта неподалік столиці Еквадору – Кіто. Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 23 людини, більшість з яких – громадяни Колумбії.

Також серед постраждалих були громадяни Еквадору та Венесуели. Правоохоронці затримали водія автобусу.