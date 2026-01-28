Россия бьет по энергообъектам: в нескольких регионах введены аварийные отключения света
- Российские атаки на украинские энергообъекты привели к аварийным отключениям света в некоторых регионах Украины.
- Энергетики работают над стабилизацией энергоснабжения, и аварийные отключения отменят после нормализации ситуации в энергосистеме.
Враг продолжает массированно атаковать объекты критической инфраструктуры Украины. Вследствие ударов ситуация в энергосистеме остается сложной – в некоторых регионах введены аварийные отключения света.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Смотрите также Внутренняя генерация отсутствует, – эксперт сказал, в каких областях худшая ситуация с энергетикой
Некоторые области переходят на аварийное отключение электроэнергии: что известно?
В среду, 28 января, в ряде областей Украины будут действовать экстренные отключения света. Причина – последствия российских атак на украинские энергообъекты.
В Укрэнерго отметили, что в регионах, где ввели аварийные отключения, ранее опубликованные графики не будут действовать. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать энергоснабжение.
Аварийные отключения будут отменены после нормализации ситуации в энергосистеме. В то же время в компании призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией в случае ее восстановления.
Важно! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона.
Какова сейчас ситуация в энергосистеме Украины?
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил 24 Каналу, что ситуация с энергетикой в Украине в целом контролируемая. Сложнее всего сейчас в Киеве, Киевской области, Одесской области и Кривом Роге. Впрочем после улучшения погодных условий ожидается восстановление энергосистемы в ближайшие недели.
Украине не грозит тотальный блэкаут, поскольку сейчас в некоторых областях отключения света минимальные, или их вообще нет.
Финляндия помогает Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры. Известно, что это государство передало нам трансформаторы, генераторы, мобильные котлы и другое необходимое оборудование.