В Киеве вводят экстренные ограничения: отключения света будут значительно длиннее

Жителей Киева предупредили, что аварийные отключения света в столице будут значительно длиннее, чем ожидалось. Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше не актуальны.

Из-за новых атак оккупантов энергосистема Украины получила новые повреждения. В результате Укрэнерго вводит более длительные экстренные отключения света в Киеве.

Узнайте больше Отключение света в Украине 27 октября: графики по городам и областям

В Киевской области дефицит мощности

Из-за атаки врага из строя выведен ряд критически важных объектов. В результате в Киеве и Киевской области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что графики стабилизационных отключений, составленные накануне, больше не актуальны. В ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения.

После атаки врага в Киевской области серьезные повреждения

Укрэнерго просит потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что после ночной атаки оккупантов на одном из объектов критической инфраструктуры Киевщины серьезные разрушения и повреждения.

Сообщается, что выведен из строя ряд критических объектов. Кулеба отметил, что из-за этого будет происходить аварийное и экстренное отключение от электроэнергии потребителей.

Специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела. Все работают на своих местах в режиме нон-стоп,

– сообщил глава Киевской ОВА.

Известно, что Россия поздно ночью во время воздушной тревоги атаковала одну из общин Киевской области. По предварительной информации, в результате очередной атаки врага нет жертв или пострадавших. Кулеба отметил, что наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.

В Укрэнерго информировали, что ночные удары привели к ограничению потребления электричества в ряде областей. В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской области ограничили потребление электричества.

Это важно – Россия ночью мощно обстреляла Запорожье: смотрите видео