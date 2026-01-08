Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова и председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Почему плохо работает мобильная связь в Днепре и Запорожье?

Аварийные отключения вызвали проблемы с мобильной связью. Сети пришлось перевести на альтернативное питание, а потому их работа несколько ограничена.

Так начальник Запорожской областной военной администрации отметил, что аккумуляторных батарей хватит на 8 часов работы. Операторы и местные власти для лучшей работы сетей разворачивают генераторы. Жителей призывают не пользоваться мобильной связью, которая из-за большой нагрузки может быть некачественной.

Прошу запорожцев ограничить пользование мобильной связью без необходимости, по возможности пользоваться национальным роумингом, GPON и интернет-мессенджерами,

– написал Иван Федоров.

В Днепропетровской области из-за аварийных отключений также просят ограничить пользование мобильной связью без необходимости. В регионе она работает, но в аварийном режиме.

Как включить национальный роуминг?

Во время отключений поддержать нормальную работу связи можно благодаря национальному роумингу. Граждане могут переключаться между операторами и таким образом пользоваться звонками и СМС. Для этого нужно:

Отключить автовыбор сети. На Android это делается через настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор; на iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети.

Выбрать доступную сеть – Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Стоит отметить! Если не удалось подключиться, повторите попытку или выберите другую сеть. После чего проверьте возможность исходящего звонка или сообщения.

