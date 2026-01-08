Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Аварійні відключення спричинили проблеми з мобільним зв'язком. Мережі довелося перевести на альтернативне живлення, а тому їхня робота дещо обмежена.

Так начальник Запорізької обласної військової адміністрації зазначив, що акумуляторних батарей вистачить на 8 годин роботи. Оператори та місцева влада для кращої роботи мереж розгортають генератори. Жителів закликають не користуватися мобільним зв'язком, який через велике навантаження може бути неякісним.

Прошу запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами,

– написав Іван Федоров.

У Дніпропетровській області через аварійні відключення також просять обмежити користування мобільним звʼязком без нагальної потреби. У регіоні він працює, але в аварійному режимі.

Як увімкнути національний роумінг?

Під час відключень підтримати нормальну роботу зв'язку можна завдяки національному роумінгу. Громадяни можуть перемикатися між операторами й таким чином користуватися дзвінками та СМС. Для цього потрібно:

Вимкнути автовибір мережі. На Android це робиться через налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор; на iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі.

Вибрати доступну мережу – Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

Варто зазначити! Якщо не вдалося під'єднатися, повторіть спробу чи виберіть іншу мережу. Після чого перевірте можливість вихідного дзвінка або повідомлення.

