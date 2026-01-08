Блэкаут в Днепре и Запорожье: людей просят не пользоваться мобильной связью без надобности
- В Запорожской и Днепропетровской областях из-за российских обстрелов возникли проблемы с электроснабжением и мобильной связью.
- Жителей призывают ограничить пользование мобильной связью без необходимости и пользоваться национальным роумингом, GPON и интернет-мессенджерами.
В Запорожской и Днепропетровской областях после российских обстрелов появились проблемы не только со светом, но и с мобильной связью. Сейчас станции перевели на аккумуляторы, которые могут работать только несколько часов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова и председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Смотрите также Масштабный блэкаут в Днепре и Запорожье: что там происходит и основные заявления властей
Почему плохо работает мобильная связь в Днепре и Запорожье?
Аварийные отключения вызвали проблемы с мобильной связью. Сети пришлось перевести на альтернативное питание, а потому их работа несколько ограничена.
Так начальник Запорожской областной военной администрации отметил, что аккумуляторных батарей хватит на 8 часов работы. Операторы и местные власти для лучшей работы сетей разворачивают генераторы. Жителей призывают не пользоваться мобильной связью, которая из-за большой нагрузки может быть некачественной.
Прошу запорожцев ограничить пользование мобильной связью без необходимости, по возможности пользоваться национальным роумингом, GPON и интернет-мессенджерами,
– написал Иван Федоров.
В Днепропетровской области из-за аварийных отключений также просят ограничить пользование мобильной связью без необходимости. В регионе она работает, но в аварийном режиме.
Как включить национальный роуминг?
Во время отключений поддержать нормальную работу связи можно благодаря национальному роумингу. Граждане могут переключаться между операторами и таким образом пользоваться звонками и СМС. Для этого нужно:
Отключить автовыбор сети. На Android это делается через настройки – мобильная сеть (или подключение) – оператор; на iOS: параметры – сотовые данные – выбор сети.
Выбрать доступную сеть – Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
Стоит отметить! Если не удалось подключиться, повторите попытку или выберите другую сеть. После чего проверьте возможность исходящего звонка или сообщения.
Почему Днепр и Запорожье остались без света?
Российские войска вечером 7 января нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены. Критическая инфраструктура работает от резервного питания, а восстановительные работы начнутся после оценки повреждений.
Из-за атаки в Днепре и на Запорожье произошло аварийное отключение света, из-за которого остановилось метро и возникли перебои в транспорте и связи.
В Днепропетровской области после взрыва и аварии на ТЭЦ нет света, воды и связи. Власти призвала жителей сделать запасы воды.