Возле Авдеевки усиливается ритм боев: в Третьей штурмовой рассказали о сопротивлении новой тактике врага

На Авдеевском направлении российские войска изменили тактику боевых действий. Оккупанты усиливают давление на украинских защитников, но те держат оборону.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин 1 марта сообщил о новых вызовах на фронте. Враг изменил тактику, но украинские военные стойко держат оборону, постоянно отражая атаки оккупантов.

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Что происходит на Авдеевском направлении

"Они сейчас давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки. Конечно, что тактика врага изменилась, потому что нельзя воевать одинаково в поле, в лесополосе и в городской застройке", – пишет военный.

По словам Жорина, хоть и характер действий отличается, однако общая стратегия врага остается неизменной: воюет огромное количество пехоты, которую усиливает авиация, артиллерией и другая техника.

Для нашей бригады, с момента, как нас завели на это направление, в целом мало что изменилось – мы постоянно в боях, или отражаем штурмы, или реализуем собственные контратакующие действия,

– добавил заместитель командира 3 ОШБр.

Несмотря на частичное изменение тактики противника, украинские защитники продолжают адаптироваться к новым условиям ведения боев. Отбивая штурмы и реализуя контратаки, они демонстрируют непоколебимую волю и готовность к защите своей земли.

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