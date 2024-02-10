Враг находится в определенной паузе на фронте, – майор ВСУ о причине давления на Авдеевку

Ситуация на украинских фронтах остается достаточно тяжелой. Адские бои происходят в районе Авдеевки и Марьинки. Враг давит, чтобы продемонстрировать Владимиру Путину хоть какие-то "победы".

Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов, добавив, что в оккупантов все-таки есть весомые преимущества на поле боя. Прежде всего говорится о большом количестве личного состава, огневых средств и боеприпасов к ним.

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Враг хочет сломать наши оборонительные рубежи

Можно сказать, что оккупанты накопили практически безлимитное количество вооружения. Сил и средств у россиян действительно есть очень много. Их достаточно, чтобы продолжать системно давить по всей линии боевого соприкосновения. Стоит подчеркнуть, что говорится не только о Марьинке или Авдеевке, а об общей цели оккупантов полностью сломать наши оборонительные рубежи.

Это не означает, что Вооруженные Силы в критической ситуации. Ситуация действительно напряженная, но полностью контролируется. Мы отражаем атаки и будем продолжать это делать, ведь знаем, что враг не успокоится. Он хочет уничтожить нашу страну,

– отметил майор ВСУ.

Поэтому украинцам надо привыкнуть к жестоким реалиям войны, достойно сопротивляться врагу и продолжать освобождение наших территорий.

Имеет ли Авдеевка тактическое значение для оккупантов

По мнению Романа Кудряшова, никаких тактических значений на этом участке фронта для врага нет. Так же было в 2023 году во время наступления на Бахмут. Штурм Авдеевки – это повторение прошлогодней операции для того, чтобы россияне удовлетворили политические амбиции своего диктатора.

Они стерли Бахмут с лица земли, и сейчас пытаются сделать то же самое с Авдеевкой,

– подчеркнул майор.

Тогда российская власть будет иметь возможность перед "выборами" отчитаться Путину, что они якобы имеют достижения на территории независимой страны.

"Линия фронта со стороны России существенно не движется. Враг находится в определенной паузе и это не потому, что они эту паузу выбрали, а потому, что не могут достичь хоть каких-то конкретных стратегических результатов", – подчеркнул военнослужащий.

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