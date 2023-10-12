ВСУ наступают: что означают действия россиян возле Авдеевки

Российская армия проводит наступательные действия на Авдеевском направлении. Так оккупанты пытаются рассредоточить наши силы, но на самом деле сами терпят большие потери.

Военный эксперт Павел Нарожной рассказал 24 Каналу, что ВСУ продолжают наступать в районе Вербового и имеют успехи. Враг между тем ведет наступательные действия возле Авдеевки для того, чтобы "оттянуть" наши силы из других направлений.

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Как наступали россияне

По словам эксперта, враг наступал силами примерно 3 батальонов – это до тысячи человек. Также была поддержка авиации, артиллерии и бронетехники. В сводке Генштаба за 12 октября 2023 года сообщили о 42 уничтоженных танках. Вероятно, это та техника, которой наступали на Авдеевку. Ее остановила точная работа нашей артиллерии.

"Там наступала десантура. Она шла на броне, пешком, а прикрывала их артиллерия. Именно поэтому мы видим такие большие цифры уничтоженных врагов. Именно артиллерия наносит 80 – 90% огневого поражения и там она остановила врага", – рассказал Павел Нарожний.

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Почему враг хочет захватить Авдеевку

Украинские военные имеют успехи и продвижение у Токмака. Следует понимать, что Токмак и Мелитополь стратегически важны для противника.

Когда мы "разрежем" эту группировку на две половины, врагу придется отступить на территорию Крыма. У них будут проблемы с логистикой, они будут находиться в полукотле и это станет провалом всего их наступления на Юг,

– подчеркнул Нарожний.

Оккупантам не удается остановить украинское контрнаступление, оно хоть и медленно, но продолжается, поэтому россияне хотят оттянуть наши резервы. Они делают все, чтобы мы направляли резервы не для помощи нашим войскам на Юге, а перебрасывали их на Донетчину.

Сначала они атаковали Лиман, сейчас Авдеевку и Марьинку, то есть делают все, чтобы сместить фокус с Юга на Донетчину,

– добавил эксперт.

Логистика лучше, чем у врага

Вся линия столкновения образно выглядит полумесяцем. Если, например, нам нужно переместить свои войска из Херсона в Авдеевку – это делается по прямой и достигает максимум 500 – 600 километров.

"Врагу, чтобы перебросить войска с Херсонского направления на Авдеевку, нужно проехать примерно 2 тысячи километров, потому что они проезжают то же полукольцо, но по огромному радиусу вокруг него", - пояснил Нарожний.

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