Прямой приказ Путина: почему россияне так уцепились за Авдеевку

В последние недели на Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Россияне все никак не могут добиться там успехов. Однако российское командование не интересует ни безумные потери, ни сопротивление ВСУ.

Прорыва возле Авдеевки в первую очередь ожидают в высшей военно-политической верхушке России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, объяснив, что Владимир Путин требует захватить город любой ценой.

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Почему Авдеевка стала столь важной для россиян

Россияне с помощью авиации, в том числе и штурмовиков Су-25, пытаются оцепить Авдеевку. Напомним, что за прошедшую неделю украинским военным удалось уничтожить 5 вражеских штурмовиков. Цена за один – достигает 11 миллионов долларов.

Потери в технике идут вдобавок к безумным потерям в живой силе. Очевидно, что россияне готовы платить высокую цену, чтобы захватить Авдеевку.

Российский имперский нарратив такой, что если царю что-нибудь нужно, ради этого будут платить колоссальную цену. Авдеевка – это политический вопрос лично для Путина. Они понимают, что терпят стратегическое поражение в части ликвидации украинской государственности. Они не достигли первой и главной цели "СВО",

– заметил Петр Черник.

По мнению военного эксперта, россияне будут пытаться сейчас выполнить "программу минимум" - выйти на административные границы Донецкая и Луганская области. Добавим, что полномасштабное вторжение передумало признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и включение их в состав России.

"Авдеевка является воротами для выполнения этой задачи. Поэтому если им нужно будет положить еще 20-30 тысяч человек, чтобы выполнить эту задачу, – на это пойдут", – подытожил Черник.

При этом стратегические высоты и главные терриконы в Авдеевке находятся под украинским контролем. В последние недели тяжелых боев россияне там могли потерять полную механизированную дивизию.

Петр Черник о целях россиян в Авдеевке: смотреть видео

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