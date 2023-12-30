Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что ситуация под Авдеевкой стабильно тяжелая. Оккупанты имеют минимальные продвижения вперед.

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Что происходит возле Авдеевки

Как отметил Попович, сейчас главная цель оккупантов – перехватить важную дорогу, по которой происходит поставка ресурсов для украинских защитников в Авдеевке. Россияне понемногу туда "подползают".

Были подсчеты, что они продвинулись там где-то на 1 – 2 километра. Они приблизились к дороге и создали предпосылки взять ее под огневой контроль. Россияне понесли там огромные потери. Но, конечно, на потери они не обращают внимание,

– сказал Попович.

Основной план оккупантов – окружить город. Сейчас ситуация там достаточно опасная. Хотя продвигают они медленно и несут действительно большие потери.

Обратите внимание! 29 декабря в Авдеевку приехал Президент Украины Владимир Зеленский.

Известно, что у них были попытки продвинуться в сам город. Иногда они заходят в частный сектор Авдеевки. Также были попытки продвинуться через Авдеевского коксохим, но, судя по всему, им не удалось это сделать.

Ситуация на фронте: коротко